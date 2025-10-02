Eine Stunde Lieferzeit: Raumschiff soll Güter überall auf der Welt liefern

02.10.2025

Inversion will im All tausende fliegende Lager für das US-Militär bereithalten, die im Bedarfsfall in einer Stunde auf der Erde sind.

Am Mittwoch präsentierte das kleine Start-up Inversion in Los Angeles ein neuartiges Raumschiff. "Arc" wurde speziell für Lieferungen auf die Erde entwickelt, die zu jeder Zeit und an fast allen Orten in nur einer Stunde abgewickelt werden. Künftig soll es wie ein fliegendes Lager bis zu 225 kg Fracht für das US-Militär im Orbit bereitstellen und sie im Bedarfsfall innerhalb einer Stunde auf einen beliebigen Punkt der Erde ausliefern. Arc ist ein sogenanntes Wiedereintrittsfahrzeug. Es wird mit einer Rakete in den Orbit gebracht und kann dann selbstständig in Hyperschallgeschwindigkeit an den gewünschten Wiedereintrittspunkt fliegen. Nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre öffnet es Fallschirme. Es braucht daher keine Landebahn und kann fast überall landen. ➤ Mehr lesen: Tech-Chef der ESA: „Ohne Weltraumkapazitäten kann Europa nicht souverän sein" Tausende Arcs geplant Ein Raumschiff soll einmal bis zu 5 Jahre im All bleiben können. Es misst ca. 2,44 m Länge x 1,22 m Breite. Das Unternehmen will künftig Tausende Arcs im Low Earth Orbit für den Einsatz positionieren.

Das Raumschiff mit Fallschirm. © Inversion

Mensch nimmt Lieferung entgegen Beim Antrieb hat Inversion auf ungiftige Materialien gesetzt, damit Menschen die Fracht ohne Schutzkleidung ausladen können. Das Raumschiff soll im All dauerhaft eine Art Versorgungslager für Missionen sein. „Wir beschreiben das gerne als missionsrelevante Ladung oder Effekte“, sagte Fiaschetti laut Ars Technica. „Das können ganz verschiedene spezielle Nutzlasten sein, von medizinischer Ausrüstung bis zu Drohnen und Ähnlichem. Entscheidend ist, ob es in dem Moment, in dem es am Boden ankommt, wirklich einen Unterschied macht. Für das Militär und die nationale Sicherheit ist es wichtig, die Ladung vor dem Ende eines Kampfes zu bekommen.“

Anders als für viele andere Raumfahrtunternehmen, ist das All für Inversion nur eine Zwischenstation: "Raumfahrt ist als Ziel spannend", sagte Fiaschetti. "Der wahre wirtschaftliche Wert des Weltraums besteht aber darin, den Globus zugänglich zu machen. Wir haben erkannt, dass wir das mit physischen Gütern erreichen können, nicht nur mit Daten." ➤ Mehr lesen: Mysteriöser chinesischer Satellit taucht in unerwartetem Orbit auf Vorgängermodell ist noch im Orbit Mit einem zweiten Raumfahrzeug namens "Ray" hat Inversion bereits bewiesen, dass sie Raumschiffe bauen können. Im Jänner 2025 wurde es im Rahmen einer Transporter-12-Mission von SpaceX in den Orbit gebracht. Dort kreist das 90-kg-Test-Raumschiff seither um den Globus. Inversion testet damit seither seine Subsysteme. Es soll für längerfristige Software-Tests im Weltraum bleiben. Ursprünglich sollte "Ray" dann mit einem Bipropellant-Raketentriebwerk ein Deorbit-Manöver durchführen und an der kalifornischen Küste landen. Obwohl die Manöver im Orbit erfolgreich verlaufen sind und "Ray" erfolgreich angehoben und abgesenkt werden konnte, entschied sich Inversion schließlich gegen die kontrollierte Landung.