NASA warnt: Die Welt wird immer dunkler

Unser Planet strahlt nicht mehr so viel Sonnenlicht ab, wie vor 20 Jahren. Das könnte Auswirkungen auf das Wetter haben.

Die Welt - und die nördliche Hemisphäre im speziellen - reflektiert immer weniger Sonnenlicht ins All. Die Abnahme der Strahlung ist laut NASA in den vergangenen 20 Jahren deutlich messbar gewesen.

Herausgefunden haben das Forscher von NASAs Langley Research Center. Sie analysierten die Satellitendaten der vergangenen 24 Jahre, einschließlich der Sonneneinstrahlung, Albedo und Strahlungsbilanz.

Statistisch signifikanter Wert

Das Resultat: Seit 2001 reflektierten sowohl die nördliche als auch die südliche Hemisphäre weniger Sonnenlicht, sie wurden vom All aus betrachtet also dunkler. Um das in Zahlen auszudrücken: Die Strahlungsaufnahme nahm pro Jahrzehnt um 0,83 Watt pro Quadratmeter zu. Auf der Nordhalbkugel tritt dieses Phänomen sogar noch verstärkt auf.

Bei einer durchschnittlichen Energieaufnahme von 240 bis 243 Watt pro Quadratmeter mag sich dieser Anstieg zwar nach nicht sehr viel anhören. Der Wert sei dennoch statistisch signifikant.

Luft- und Meeresströmungen können Ungleichgewicht nicht ausgleichen

Frühere Untersuchungen deuteten darauf hin, dass durch Luft- und Meeresströme solche Ungleichgewichte zwischen Norden und Süden ausgeglichen werden. Die aktuelle Studie zeigt allerdings, dass dieses Gleichgewicht zunehmen gestört wird.

Die Gründe dafür, dass die Erde immer dunkler wird, sind vielfältig. Durch den Rückgang von Schnee- und Einsflächen in der Arktis sinkt der Albedo-Effekt, also das Rückstrahlvermögen der Oberflächen. Dunklere Flächen absorbieren dabei mehr Energie.