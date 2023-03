US Army testet neue Fallschirme mit Airbags

Die US-Armee hat ein neues Fallschirm-Frachtabwurfsystem entwickelt. Derzeit wird die Technologie in Arizona getestet. Das wiederverwendbare System soll Lasten von bis zu 10.000 Kilogramm tragen und Ausrüstung kampfbereit abwerfen können.

Das neue System könne einfacher montiert und nach der Landung auch einfacher abgenommen werden. So können Soldaten die Abwurfzone schnell verlassen, teilte die US Army mit.

Bei dem Rapid Rigging De-Rigging Airdrop System (RRDAS) wird der Großteil der wabenförmigen Pappe, die üblicherweise auf der Unterseite der Last angebracht wird, durch Airbags ersetzt. Sie blasen sich durch den Luftdruck selbstständig auf und dämpfen beim Aufprall am Boden die Last.