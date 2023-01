US-Armee blamiert sich mit Katzen-Kalender

Alles ist besser mit Katzen. Das dürfte sich auch die US-Armee gedacht haben.

Sie hat einen Katzenkalender gestaltet und im Netz veröffentlicht. Doch dieser sorgt nun für Entrüstung und Amüsement, wie Cnet berichtet. Auf jedem Kalenderblatt ist eine Riesenkatze zu sehen, in Verbindung mit Infrastruktur der USA.



Im Jänner ist etwa eine Katze zu sehen, die den Hills Creek Reservoir Damm in Oregon attackiert, bzw. Kratzübungen durchführt. Am Kalender sind zudem Kommentare zu sehen, die die Szenarien "lustig" beschreiben.