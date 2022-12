Dieser Privatjet spioniert für die US-Armee

Neben Leidos arbeitet auch der Rüstungskonzern L3Harris an ähnlichen Flugzeugen, die unter dem Namen Ares firmieren.

Die Army wolle mehrschichtige Sensorfähigkeiten vom All bis zum Schlamm, wird der stellvertretende Vorsitzende der Leidos Defense Group, Mike Chagnon , von Defense One zitiert : Flugzeuge wie die Artemis seien für die Luft zuständig.

Zum Einsatz kommt der Flieger im Rahmen des High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES) der US-Armee. Auf kurz oder lang sollen solche Flugzeuge die Turboprops des US-Militärs ersetzen, die etwa in Afghanistan und im Irak eingesetzt wurden, um Straßenbomben oder Aufständische aufzuspüren.

Hunderte Einsätze geflogen

Leidos hat bisher 2 Bomardier-Jets zu Spionageflugzeugen umgemodelt. Erst im Dezember wurde mit Artemis II die zweite Maschine eingeweiht. Das Erste, Artemis I, hat bereits mehr als 370 Einsätze und insgesamt 3.200 Flugstunden absolviert. Zum Einsatz kam es erstmals im November 2021, um die an der ukrainischen Grenze stationierten russischen Truppen auszuspionieren.

Im Schnitt sei das Flugzeug 6 Tage in der Woche für jeweils 9 bis 10 Stunden in der Luft gewesen, sagte Leidos-Vizechef Chagnon zu Defense One. "Wir sammeln riesige Datenmengen."

Stundenweise vermietet

Die Flugzeuge gehören auch weiterhin dem Leidos-Konzern und werden von seinen Mitarbeiter*innen betrieben und gewartet. Die US-Armee erhalte über Satelliten Zugang zu den Sensoren des Flugzeugs und bezahle Leidos dafür im Wesentlichen eine stundenweise Gebühr, heißt es seitens des Rüstungskonzerns.