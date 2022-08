Russischer „Stalker-Satellit“ beunruhigt USA

Zu Beginn des Monats schickte Russland einen Satelliten namens Kosmos 2558 ins All. Er startete an Bord einer russischen Soyuz-Rakete in den Orbit. Kosmos 2558 wurde in eine fast kreisförmige Umlaufbahn mit einer Neigung von 97,25 Grad gebracht, gab Arstechnica an. Damit könnte er sich an die Fersen eines US-Militärsatelliten mit der Nummer USA-326 heften, wie die futurezone berichtete.

Das beunruhigt die US-amerikanischen Behörden scheinbar. In einem Interview mit NBC News bezeichnet James Dickinson, Befehlshaber des US-Weltraumskommandos, den Start des russischen Satelliten als „unverantwortlich“. Er und seine Kolleg*innen würden den Satelliten weiterhin genau im Auge behalten. „Wir sehen, dass er sich in einer ähnlichen Umlaufbahn befindet wie eines unserer eigenen Objekte", sagt Dickinson. „Daher werden wir die Situation weiterhin […] aktualisieren und verfolgen".

Spionagesatelliten auf den Fersen

USA-326 wird vom US-Militärnachrichtendienstes National Reconnaissace Office (NRO) überwacht. Dessen Missionen sind in der Regel geheim. Der genaue Zweck des US-Satelliten ist daher unbekannt.

Laut dem Direktor der NRO, Chris Scolese, befinden sich an Bord des Satelliten, der im Feber mit einer SpaceX-Falcon-9-Rakete ins All gestartet ist, „neuartige Technologien“. Diese könnten der russische Satellit ausforschen wollen.