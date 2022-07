Die NASA und Roskosmos arbeiten wieder zusammen

Die USA und Russland haben sich auf eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit ihrer Weltraumagenturen geeinigt. Trotz des Ukraine-Kriegs wollen NASA und Roskosmos wieder gemeinsame Flüge in Sojus -Raketen zur ISS absolvieren.

Kosmonautin startet mit SpaceX-Rakete

Eine entsprechende Vereinbarung über die Mitnahme russischer und amerikanischer Raumfahrer*innen in Raketen des jeweils anderen Landes sei bereits am Donnerstag unterzeichnet worden, teilte Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos am Freitag auf Telegram mit. "Die Vereinbarung entspricht den Interessen Russlands und der USA", hieß es aus Moskau.

So könne gewährleistet werden, dass im Falle von verspäteten oder ausfallenden Raketenstarts trotzdem immer mindestens ein Roskosmos- und ein NASA-Mitglied auf der ISS sei. Die ersten Raumfahrer*innen, die im Rahmen von "Kreuzflügen" im September aus dem jeweils anderen Land ins All starten sollen, sind der Astronaut Francisco Rubion und die Kosmonautin Anna Kikina.