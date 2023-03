China entwickelt Fallschirm für abstürzende Raketen

Sanfte Landung wie auf Matratze

Wie der chinesische Fernsehsender CCTV in einem neuen Beitrag berichtet, plant die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) die Entwicklung eines Fallschirmsystems für Raketen-Booster der Trägerraketen Langer Marsch 3B, 3C und 2F. Die Booster werden beim Start üblicherweise in rund 50 Kilometer Höhe abgeworfen. Bisher sind sie entlang der Raketenflugbahn irgendwo in einem 30 bis 90 Kilometer langen Gebiet auf die Erde gekracht. In Zukunft sollen sie an Fallschirmen sanft landen.

CASC-Cheftechniker Teng Haishan spricht in dem Beitrag sogar von einem "Landebett", das errichtet werden soll, um die Raketen-Booster weich wie auf einer Matratze landen zu lassen. Dadurch sollen die Booster künftig auch wiederverwertet werden können. Man schafft also mehr Sicherheit für Menschen und betreibt Recycling. Wie Gizmodo berichtet, bleibt das größere Absturz-Problem noch unangetastet.

Weltweite Bedrohung

Dieses betrifft die Trägerrakete Langer Marsch 5B. Ein Teil davon gelangt bis in den Erdorbit um irgendwann unkontrolliert abzustürzen. Das kann quasi überall auf der Welt passieren. Erst vergangenen November bangte man weltweit darum, wo eine 21,6 Tonnen schwere Stufe der Rakete auf der Erdoberfläche einschlagen würde. Schlussendlich war es der östliche Pazifik, Trümmerteile landeten jedoch auch an der mexikanischen Küste.

Daneben gibt es auch noch kleinere chinesische Raketentypen, die eine Bedrohung für Menschen darstellen. Vor einigen Tagen erst trat ein Teil einer Chang Zheng 2D Trägerrakete über Texas in die Erdatmosphäre ein. Die Raketenstufe hatte eine Art Segel an Bord, um den Absturz zu beschleunigen, der Absturzort kann aber noch immer nicht eingegrenzt werden.