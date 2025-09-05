"Anstupsen" auf Facebook feiert überraschendes Comeback

Wer rund um das Jahr 2010 die Aufmerksamkeit seiner Facebook-Freunde wecken wollte, nutzte dafür oft das damals beliebte „Anstupsen“-Feature. Was es genau bedeutete, jemanden „anzustupsen“, fragen sich Nutzer bis heute. Es ließ Spielraum für Interpretationen, die von einem einfachen „Hallo, lebst du noch?“ über den Flirtversuch bis hin zur nervigen Belästigung reichten.

Verschwunden ist das Facebook-Feature zwar nie, aber in Vergessenheit geraten. Jetzt will Facebook der Funktion wieder neues Leben einhauchen, indem es das Anstupsen erneut vor den Vorhang holt. Ein neuer Button direkt am Profil soll mehr Nutzer dazu verleiten, die Funktion zu verwenden.

➤ Mehr lesen: Meta will Facebook und Instagram mit KI-Bots fluten

Facebook zählt beim Anstupsen mit

Wenn du angestupst wirst, benachrichtigt Facebook darüber. Auf einer eigens eingerichteten Seite facebook.com/pokes siehst du die Kontaktversuche außerdem übersichtlich aufgelistet. Zusätzlich schlägt dir Facebook dann Profile zum Anstupsen vor. Facebook zählt dabei mit, wie oft du angestupst wirst, und zeigt dir deinen persönlichen „Poke Count“. Das kann man auch als eine Art Beliebtheits-Punktezahl sehen.