Xiaomi präsentiert Handy, das auch ohne Netz telefonieren kann

Die 15T-Serie von Xiaomi kommt mit einer Leica-Kamera und einer neuartigen Antenne, mit der man auch offline kommunizieren kann.

Auf einem Event in München hat der chinesische Hersteller mit der 15T-Serie seine Herbst-Flaggschiffe vorgestellt. Sowohl das Xiaomi 15T als auch das 15T Pro kommen mit einer vielversprechenden Leica-Kamera und können generell auf eine High-End-Ausstattung verweisen. Überraschend fällt die diesjährige Preisgestaltung aus. Denn das Xiaomi 15T Pro ist im Vergleich zum Vorgängergerät sogar günstiger geworden. Und das, obwohl die Kamera aufgewertet wurde und der Akku angewachsen ist. ➤ Mehr lesen: Xiaomi 17 Pro Max hat ein Display auf der Rückseite

Xiaomi 15T Serie © Xiaomi

Xiaomi 15T Pro Toggle Infobox Technische Spezifikationen Maße und Gewicht: 162,7 x 77,9 x 7,96 Millimeter, 210 Gramm

Display: 6,83 Zoll AMOLED, bis 144 Hz, 1.280 x 2.772 Pixel, 3.200 Nits (peak), Dolby Vision, HDR10+, Corning Gorilla Glas 7i

Leica-Kamera: 50 MP Hauptkamera: f/1.62, 23mm, PDAF, OIS 50 MP Teleobjektiv mit 5x optischen Zoom: f/3.0, 115mm, 12 MP Weitwinkel: f/2.2, 15mm Video: 8K@30fps, 4K@120fps Selfie-Kamera: 32 MP, f/2.2, 21mm, 4K@60fps

Prozessor: Mediatek Dimensity 9400+ (3nm)

Speicher: 12/256GB, 12/512GB, 12GB/1TB; UFS 4.1

Akku: 5.500 mAh, 90 Watt Charging, 50 Watt Wireless-Charging

Software: Android 15, HyperOS

Sonstiges: NFC, eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Dual-SIM, Wasserschutz IP68,

Farben: Schwarz, Grau, Mocha Gold

Preis: ab 799 Euro (12/256 GB) (UVP)

Fokus auf Leica-Kamera Im Mittelpunkt beim 15T Pro steht die Kamera, die wieder gemeinsam mit Leica entwickelt wurde. Neben der 50-MP-Hauptkamera gibt es nun auch ein 50-MP-Teleobjektiv, das einen 5-fachen optischen Zoom zustande bringt. Abgerundet wird die Kamera von einem 12-MP-Ultraweitwinkel. Das AMOLED-Display kommt mit einer Diagonale von 6,83 Zoll und hat eine Refresh-Rate von bis zu 144 Hz. Für gewöhnlich kann diese hohe Bildwiederholfrequenz aber nur bei einigen wenigen Spielen genutzt werden. Der Akku kommt auf eine Kapazität von 5.500 mAh. Er kann mit 90 Watt kabelgebunden geladen werden - das ist etwas weniger, als beim Vorjahresgerät. Kabellos sind weiterhin 50 Watt möglich. ➤ Mehr lesen: Xiaomi 15 im Test: Leica-Kamera, AI-Tools, aber auch Aufholbedarf

Xiaomi 15T Serie © Xiaomi

Xiaomi 15T Toggle Infobox Technische Spezifikationen Maße und Gewicht: 163,2 x 78 x 7,50 Millimeter, 194 Gramm

Display: 6,83 Zoll AMOLED, bis 120 Hz, 1.280 x 2.772 Pixel, 3.200 Nits (peak), Dolby Vision, HDR10+, Corning Gorilla Glas 7i

Leica-Kamera: 50 MP Hauptkamera: f/1.7, 23mm, PDAF, OIS 50 MP Teleobjektiv mit 2x optischen Zoom: f/1,9, 46mm, 12 MP Weitwinkel: f/2.2, 15mm Video: 4K@60fps Selfie-Kamera: 32 MP, f/2.2, 21mm, 4K@60fps

Prozessor: Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4nm)

Speicher: 12/256GB, 12/512GB; UFS 4.1

Akku: 5.500 mAh, 67 Watt Charging

Software: Android 15, HyperOS

Sonstiges: NFC, eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, Dual-SIM, Wasserschutz IP68,

Farben: Schwarz, Grau, Roségold

Preis: ab 649 Euro (12/256 GB) (UVP)

Telefonieren ohne Netz Xiaomi hat seine 15T-Serie mit einem neuartigen Kommunikationsmodul ausgestattet - die sogenannte "Xiaomi Astral Communication". Das Unternehmen schreibt dazu in einer Aussendung: "Die Xiaomi Offline Communication ermöglicht die direkte Sprachkommunikation zwischen Geräten der 15T Serie über Entfernungen von bis zu 1,9 km beim Xiaomi 15T Pro und 1,3 km beim Xiaomi 15T - selbst ohne Mobilfunk- oder WLAN-Signale." Neues Design für User-Interface Mit der neuen 15T-Serie hat Xiaomi auch die Benutzeroberfläche seiner Smartphones überarbeitet. Das User-Interface von HyperOS wurde an zahlreichen Stellen modernisiert, sodass es nun vielfach an das Dynamic-Island der iPhones beziehungsweise an die Now Bar auf Samsung-Handys erinnert. Die Darstellung der Benachrichtigungen wurde grundlegend neu gestaltet. Auch auf Xiaomi-Handys sollen die Notifications künftig ebenso dynamischer und flexibler werden. Xiaomi bezeichnet die interaktive Anzeige als HyperIsland. Ausgeliefert wird es mit Android 15. ➤ Mehr lesen: Xiaomi will ab 2027 E-Autos in Europa verkaufen

HyperOS wurde modernisiert. © Florian Christof

Unterschiede zwischen 15T und 15T Pro Toggle Infobox Die beiden Geräte unterscheiden sich in nahezu allen Belangen - meist handelt es sich aber um kaum nennenswerte Einbußen für das 15T. Bei Display hat das 15T beispielsweise "nur" 120 Hz, der Prozessor ist etwas schwächer und es kann nicht kabellos geladen werden. Auch auf dem 15T prangt ein Leica-Logo zwischen Kameralinsen. Der größte Unterschied liegt beim Teleobjektiv. Während das Pro-Modell einen 5-fachen optischen Zoom hat, kommt das 15T mit einem 2-fachen optischen Zoom. Dafür ist das Xiaomi 15T auch deutlich günstiger.

Xiaomi 15T Serie © Xiaomi