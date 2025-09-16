Xiaomi 17 Pro Max hat ein Display auf der Rückseite

16.09.2025

Der chinesische Smartphone-Hersteller verpasst seinen Flaggschiff-Geräten offenbar ein bemerkenswertes Update.

Während bei Apple gerade Hochsaison herrscht, will auch Xiaomi auf sich Aufmerksam machen. Noch im September werden voraussichtlich die günstigeren Herbst-Flaggschiffe Xiaomi 15T und 15T Pro für Europa vorgestellt. Gleich darauf werden schon die neuen Spitzengeräte der nächsten Generation für den chinesischen Markt erwartet. Auf Weibo hat Xiaomi bereits einige Details zu den kommenden Flaggschiffen gleich selbst "geleakt". Demnach wird man die 16er-Generation auslassen und vom Xiaomi 15 direkt zum Xiaomi 17 springen - wohl um auf Augenhöhe mit den aktuellen iPhone-17-Modellen von Apple zu sein. ➤ Mehr lesen: 12 kuriose Smartphone-Features, die grandios gefloppt sind

Zweit-Bildschirm auf der Rückseite Offenbar übernimmt das chinesische Unternehmen auch die Bezeichnung von Apple: So soll es künftig ein Xiaomi 17 Pro und ein Xiaomi 17 Pro Max geben. Beide Geräte werden die ersten Smartphones sein, die auf den neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 5 setzen. Diesen Flaggschiff-Chip hat Qualcomm am Montag offiziell vorgestellt. Aber das wohl spannendste Detail der neuen Xiaomi-Spitzengeräte ist die Rückseite. Dort soll es nämlich im Bereich des Kameramoduls ein Zweit-Display geben. Diesen Schluss lässt zumindest ein Teaser-Bild zu, das Xiaomi selbst veröffentlicht hat. ➤ Mehr lesen: Xiaomi arbeitet an Smartphone mit Riesen-Akku

Kamera im Display Demnach wird sich das riesige Kameramodul über die gesamte Breite der Rückseite ziehen und im Grunde einen rechteckigen Bildschirm darstellen. In diesem Screen wird es 2 kreisrunde Aussparungen für die Kameralinsen geben. Insofern erinnert der Bildschirm ein wenig an das Außen-Display von klappbaren Handys. Spannend wird, wie der rückseitige Screen bedient und bespielt wird. Dabei drängen sich gleich mehrere Fragen auf: Handelt es sich um einen Touchscreen? Lassen sich dort lediglich kompatible Widgets darstellen? Oder handelt es sich um ein vollwertiges Zweit-Display? ➤ Mehr lesen: Xiaomi will ab 2027 E-Autos in Europa verkaufen

