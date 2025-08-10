Xiaomi arbeitet an Smartphone mit Riesen-Akku
Die chinesischen Smartphone-Hersteller versuchen, die Grenzen der maximal möglichen Akku-Kapazitäten neu zu definieren. Mit einer immer höheren Energiedichte wollen sie ihren Geräten eine möglichst lange Akkulaufzeit verleihen.
Xiaomi testet derzeit angeblich ein Smartphone, das eine Akkukapazität zwischen 8.500 und 9.000 mAh aufweist. Dagegen wirken die Batterien von anderen Geräten regelrecht winzig. Das Samsung Galaxy S25 kommt auf 4.000 mAh, das Ultra-Gerät auf 5.000 mAh; das Google Pixel 9 sowie das 9 Pro kommen auf 4.700 mAh.
Wie lange der Akku des Xiaomi-Handy mit der Riesenbatterie in der Praxis durchhält, ist unklar. Der Hersteller setzt laut Digital Chat Station auf eine selbstentwickelte Technologie. Die chemische Zusammensetzung des Akkus ist ebenfalls unbekannt. Das Handy soll jedenfalls nicht dicker als 8,5 Millimeter sein.
Hohe Energiedichte mit Si/C Li-ionen-Batterien
Honor setzt beispielsweise auf Lithium-Silizium-Akkus, um eine möglichst hohe Energiedichte zu erreichen. Bei solchen Si/C Li-ion-Batterien wird Silizium als Anodenmaterial verwendet, wodurch mehr Energie auf demselben Raum gespeichert werden kann.
Mit dieser Technologie will Honor ein Smartphone auf den Markt bringen, das über einen 10.000-mAh-Akku verfügt. Wann ein solches Gerät in den Handel kommen soll, ist unklar. In Europa wird das Honor-Handy ohnehin eher nicht erscheinen.
Das Vivo iQOO Z10 Turbo+ ist ebenso wenig in Europa erhältlich und zählt zu den aktuellen Spitzenreitern bei der Akkukapazität. Es ist mit einem Lithium-Silizium-Akku ausgestattet, der 8.000 mAh aufweist. Das Honor X70 kommt mit derselben Chemie auf 8.300 mAh.
Handys mit Riesen-Akku in Österreich
Zu jenen Smartphones, die hierzulande die höchste Akkukapazität zu bieten haben, zählen das Xiaomi Poco F7 (6.500 mAh, ab 403 Euro), das Honor Magic7 Lite (6.600 mAh, ab 330 Euro) und das Motorola Moto G86 Power (6.720 mAh, ab 330 Euro).
