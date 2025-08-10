Xiaomi arbeitet an Smartphone mit Riesen-Akku

Die chinesischen Smartphone-Hersteller versuchen, die Grenzen der maximal möglichen Akku-Kapazitäten neu zu definieren. Mit einer immer höheren Energiedichte wollen sie ihren Geräten eine möglichst lange Akkulaufzeit verleihen.

Xiaomi testet derzeit angeblich ein Smartphone, das eine Akkukapazität zwischen 8.500 und 9.000 mAh aufweist. Dagegen wirken die Batterien von anderen Geräten regelrecht winzig. Das Samsung Galaxy S25 kommt auf 4.000 mAh, das Ultra-Gerät auf 5.000 mAh; das Google Pixel 9 sowie das 9 Pro kommen auf 4.700 mAh.

Wie lange der Akku des Xiaomi-Handy mit der Riesenbatterie in der Praxis durchhält, ist unklar. Der Hersteller setzt laut Digital Chat Station auf eine selbstentwickelte Technologie. Die chemische Zusammensetzung des Akkus ist ebenfalls unbekannt. Das Handy soll jedenfalls nicht dicker als 8,5 Millimeter sein.

