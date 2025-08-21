Xiaomi will ab 2027 E-Autos in Europa verkaufen

Bald sollen die in China sehr beliebten Xiaomi-E-Autos wie der SU7 auch in Europa verkauft werden.

Die E-Limousine SU7 sorgte bereits wiederholt für Aufmerksamkeit, weil sie in weniger als 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen kann. Nachdem der sportliche Wagen als drittschnellstes Auto jemals auf der Nürburgring-Nordschleife mit 6 Minuten und 22 Sekunden einen Rekord aufgestellt hatte, wurde er in Deutschland im Juli erstmals auch für die normale Straße zugelassen – zunächst für Testfahrten.

Nun hat das Xiaomi-Management erstmals auch offiziell bestätigt, dass das Unternehmen den Marktstart für seine Autos in Europa für 2027 plant.

Markteintritt in Europa: Xiaomi bestätigt Pläne

Wie Bloomberg berichtet, bestätigte Unternehmenschef William Lu bei einer Konferenz, bei der es um die Geschäftszahlen des Konzerns ging, nun die Pläne für einen offiziellen Marktstart in Europa. Die Testfahrten mit dem SU7, die seit dem Vormonat auf deutschen Straßen laufen, sollen der Zulassung den Weg ebnen.

Xiaomi startete im Jahr 2010 als Elektronikhersteller, der sich zunächst vor allem auf Smartphones spezialisiert hatte und mitunter als das "chinesische Apple" bezeichnet wird. Sein erstes E-Auto kam erst kürzlich mit der Limousine SU7 zur Produktpalette, die seit dem Vorjahr in China verkauft wird.

Verkaufszahlen und Nachfrage in China steigen rasant

Das scheint gut zu laufen: Laut Xiaomi wurden damals in nur 119 Tagen 200.000 Autos in China ausgeliefert. Im zweiten Quartal 2025 soll Xiaomi insgesamt 81.302 Fahrzeuge verkauft haben – das ist ein Plus von 197,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im Mai hat Xiaomi dann mit dem SUV YU7 sein zweites Auto vorgestellt, das ebenfalls auf hohe Nachfrage trifft. Wer einen SU7 kaufen will, wartet in China derzeit 41 Wochen. Für den YU7 muss man sogar 58 Wochen warten.

Enorme Nachfrage führt zu langen Wartezeiten

Die enorme Nachfrage hat teils kuriose Folgen: Kürzlich empfahl CEO Lei Jun etwa chinesischen Kaufinteressierten, dass sie sich wegen der langen Wartezeiten auch bei anderen Herstellern umsehen sollten – etwa bei XPeng und Tesla. Xiaomi arbeitet jedoch daran, die Produktion zu steigern, damit mehr Fahrzeuge ausgeliefert werden können.

Wie viel die Autos in Europa kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. In China startet der SU7 derzeit bei 215.900 Yuan, was umgerechnet etwa 30.000 Euro entspricht. Der YU7 kostet ab 253.500 Yuan, also rund 30.300 Euro.

Preise in Europa dürften deutlich höher liegen

Man kann jedoch erwarten, dass die Preise in Europa wesentlich höher liegen werden. Grund dafür sind unter anderem höhere Steuern, Zölle, notwendige Anpassungen an europäische Sicherheitsstandards sowie der generell höhere Kostendruck bei Elektroautos in Europa.