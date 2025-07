Xiaomi SU7 Ultra ist jetzt legal in Deutschland unterwegs

07.07.2025

Das chinesische Elektroauto hat erstmals eine Straßenzulassung in der EU erhalten.

Wer das Kennzeichen "M SU7088E" sieht, hat etwas Seltenes entdeckt. Die Rede ist vom Xiaomi SU7 Ultra, der nun erstmals auf deutschen Straßen unterwegs ist. Das Elektroauto mit 1.548 PS hat in Deutschland die Straßenzulassung erhalten. Damit ist der SU7 Ultra erstmals legal auf Europas Straßen unterwegs, berichtet CarNewsChina. Was der SU7 Ultra kann Lu Weibing ist Präsident der Xiaomi Group und hat den SU7 Ultra in München Probe gefahren, wie er in einem Weibo-Post mitteilte. Das Fahrzeug gehört zur Klasse der mittelgroßen bis großen E-Limousinen, ist 4,9 Meter lang, 1,9 Meter breit und hat ein Leergewicht von rund 2.205 Kilogramm. Der Radstand, also der Abstand zwischen Vorder- und Hinterachse, des SU7 Ultra kommt auf 3 Meter, wodurch das Fahrzeug eher mit Oberklassenlimousinen vergleichbar ist.

Lu Weibing post mit dem Xiaomi SU7 Ultra © Xiaomi

Das Auto von Xiaomi kann in 1,98 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 350 km/h. Mit Strom versorgt wird der SU7 Ultra durch eine 93,7 kWh Batterie von CATL (CATL Qilin II), die mit einer Spannung von 897 Volt arbeitet. Reichweite von bis zu 630 Kilometern Damit kommt das Fahrzeug auf eine CLTC-Reichweite von bis zu 630 Kilometern. Bei CLTC, also dem China Light Duty Vehicle Test Cycle, handelt es sich um das chinesische Verfahren zur Reichweitenmessung.

In Europa kommt das WLTP-Verfahren zum Einsatz, was für "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure” steht. Dieses gilt als genauer als das CLTC, weshalb die tatsächlich erreichte Reichweite des SU7 Ultra abweichen kann. ➤ Mehr lesen: Tödlicher Unfall von Xiaomi SU7 sorgt für Kritik an Selbstfahr-Funktion Am Nürburgring getestet Für sicheres Bremsen sollen Carbon-Keramik-Bremsen sorgen. Diese und das Fahrwerk wurden ua. am Nürburgring in Deutschland getestet und kalibriert. Dort kam allerdings kein Serienmodell, sondern ein Prototyp des SU7 Ultra zum Einsatz. Zu dem Zeitpunkt war es das drittschnellste Auto, das jemals auf der Nurbürgring-Nordschleife getestet wurde. Demnach schaffte das Auto eine Runde in 6 Minuten und 22 Sekunden.