Xiaomi bringt selbst entwickelten Smartphone-Prozessor

Die Handy-Welt wird um einen Smartphone-Prozessor reicher. Xiaomi geht auf direkte Konkurrenz zu Qualcomm, MediaTek, Samsung und Huawei und setzt künftig auf ein selbst entwickeltes "System on a Chip" (SoC). Das hat der Xiaomi-CEO in einem Posting auf Weibo angekündigt.

Noch im Mai will der chinesische Technologiekonzern den so genannten "XRING 01"-Prozessor offiziell präsentieren. Dann werden auch die Details und Spezifikationen des Chips genannt werden - auch in welchem Smartphone das SoC seine Premiere feiern.

