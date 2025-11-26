Weg mit dem Kabel: Drahtlos-Ladegeräte im Black-Friday-Angebot

Wer mag schon Kabelgewirr? Einen günstigen Einstieg in die Welt des Drahtlos-Laden gibt es am Black Friday.

Drahtloses Aufladen ist eigentlich schon ein alter Hut. Als populärster Standard hat sich hier Qi etabliert. Das Wireless Power Consortium veröffentlichte die erste Qi-Spezifikation 2009 beziehungsweise als Version 1.0 im Jahr 2010, und ab 2012 setzten dann Geräte wie Nokias Lumia 920 und Samsungs Galaxy S3 (mit speziellem Rückdeckel) Qi im breiteren Massenmarkt ein.

Heute kommen so gut wie alle modernen Handys mit Drahtlos-Ladefunktion. Ein entsprechendes Ladegerät liegt aber natürlich nirgends bei. Der Black Friday ist vielleicht die optimale Gelegenheit, hier zuzuschlagen.

➤ Mehr lesen: Temperatur, Strom und mehr: 9 Black-Friday-Angebote für Mess-Freaks

Worauf man beim Kauf achten sollte

Beim Kauf sollte man zuerst beachten, welcher Drahtlos-Ladestandard vom eigenen Handy unterstützt wird. Am einfachsten findet man diese Information in der GSMArena-Datenbank. Dort sucht man sein Handy und wirft einen Blick in den Abschnitt “Battery” und sucht dort nach dem Begriff “wireless”.

Ist es ein eher aktuelles Gerät, wird der Standard meistens Qi2 und die maximale Ladegeschwindigkeit 15W sein. Eine der wenigen Ausnahmen ist Apple. Der Hersteller hat den Qi-Standard beim aktuellen iPhone 16 auf 25W erweitert. Für die meisten anderen Smartphone-Nutzer macht es jedoch aktuell keinen Sinn, sich ein teures 25W-Ladegerät zu kaufen.

Android-Nutzer sollten zudem bedenken, dass die meisten Geräte kein Magsafe haben. Das heißt, die Drahtlos-Ladegeräte halten nicht magnetisch. Eine Ausnahme ist hier Googles aktuelle Pixel-10-Serie.

➤ Mehr lesen: Black-Friday-Angebote: 5 praktische Gadgets unter 50 Euro

Ladestation zum Drahtlos laden

Wer sein Handy drahtlos laden möchte, aber kein Magsafe hat, benötigt eine entsprechende Station, um es im Stehen ohne Kabel aufzuladen. Die Nanami-Station lädt mit maximal 15W und ist derzeit um 13,63 zu haben.