Weg mit dem Kabel: Drahtlos-Ladegeräte im Black-Friday-Angebot
Drahtloses Aufladen ist eigentlich schon ein alter Hut. Als populärster Standard hat sich hier Qi etabliert. Das Wireless Power Consortium veröffentlichte die erste Qi-Spezifikation 2009 beziehungsweise als Version 1.0 im Jahr 2010, und ab 2012 setzten dann Geräte wie Nokias Lumia 920 und Samsungs Galaxy S3 (mit speziellem Rückdeckel) Qi im breiteren Massenmarkt ein.
Heute kommen so gut wie alle modernen Handys mit Drahtlos-Ladefunktion. Ein entsprechendes Ladegerät liegt aber natürlich nirgends bei. Der Black Friday ist vielleicht die optimale Gelegenheit, hier zuzuschlagen.
➤ Mehr lesen: Temperatur, Strom und mehr: 9 Black-Friday-Angebote für Mess-Freaks
Worauf man beim Kauf achten sollte
Beim Kauf sollte man zuerst beachten, welcher Drahtlos-Ladestandard vom eigenen Handy unterstützt wird. Am einfachsten findet man diese Information in der GSMArena-Datenbank. Dort sucht man sein Handy und wirft einen Blick in den Abschnitt “Battery” und sucht dort nach dem Begriff “wireless”.
Ist es ein eher aktuelles Gerät, wird der Standard meistens Qi2 und die maximale Ladegeschwindigkeit 15W sein. Eine der wenigen Ausnahmen ist Apple. Der Hersteller hat den Qi-Standard beim aktuellen iPhone 16 auf 25W erweitert. Für die meisten anderen Smartphone-Nutzer macht es jedoch aktuell keinen Sinn, sich ein teures 25W-Ladegerät zu kaufen.
Android-Nutzer sollten zudem bedenken, dass die meisten Geräte kein Magsafe haben. Das heißt, die Drahtlos-Ladegeräte halten nicht magnetisch. Eine Ausnahme ist hier Googles aktuelle Pixel-10-Serie.
➤ Mehr lesen: Black-Friday-Angebote: 5 praktische Gadgets unter 50 Euro
Ladestation zum Drahtlos laden
Wer sein Handy drahtlos laden möchte, aber kein Magsafe hat, benötigt eine entsprechende Station, um es im Stehen ohne Kabel aufzuladen. Die Nanami-Station lädt mit maximal 15W und ist derzeit um 13,63 zu haben.
Belkin magnetisches Kabellos-Ladegerät
Dieses Drahtlos-Ladegerät von Belkin lädt mit Qi2 mit bis zu 15W. Für iPhones und Pixel-Handys ist es zudem magnetisch und hat einen kleinen Standfuß integriert. Das ist praktisch, wenn man das Handy damit auf dem Tisch aufstellen möchte. Das Belkin-Ladegerät gibt es am Black Friday um 15 Euro.
Drahtlos-Akkupack
Das Pixel von Google kam heuer in der 10. Generation erstmals mit Magsafe-Unterstützung. Das heißt, man kann die Drahtlos-Ladegeräte auch magnetisch am Handy befestigen. Das ist besonders bei Akkupacks praktisch.
Diese kompakte Magsafe-Powerbank von Baseus inklusive Ständer, die wir im Oktober getestet haben, gibt es derzeit um günstigere 30 Euro: Baseus Mini MagSafe Powerbank 5000mAh Qi2-zertifiziert mit klappbarem Ständer.
➤ Mehr lesen: Magnetische Powerbank im Test: Endlich Magsafe auch für Android
a
Kommentare