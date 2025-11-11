KI-Assistant von Zalando führt Kunden durch den Online-Shop

Jarno M. Koponen, Head of AI Product Design bei Zalando, auf der Design-Konferenz "George UX Conf" der Erste Group

Das Einkaufserlebnis im Internet soll sich durch AI-Tools fundamental verändern, sagt der AI-Designer von Zalando auf der "George UX Conf" der Erste Group.

Einen durch und durch praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz zeigte Jarno M. Koponen auf der Design-Konferenz "George UX Conf" der Erste Group. Koponen ist Head of AI Product Design beim Online-Moderiesen Zalando. Unter seiner Federführung ist ein KI-Assistant entstanden, der das Einkaufserlebnis bei Zalando auf eine neue Ebene heben soll. Vorgestellt hat Koponen seine Herangehensweise in einem Vortrag auf dem Event, das bereits zum 4. Mal in Folge stattgefunden hat und von George Labs veranstaltet wird - eine Tochter der Erste Group, die hinter der Entwicklung von George steckt. Das diesjährige Motto lautete "Talk the Future: Finance, Redesigned", der Schwerpunkt lag auf Künstlicher Intelligenz. Bei Minute 02:46:38 beginnt die Keynote von Jarno M. Koponen. ➤ Mehr lesen: Bei Empathie und Vertrauen ist KI besonders schlecht

Von KI durch den Shop geführt Der Zalando-Designer prognostiziert gleich zu Beginn seiner Keynote, dass sich die User-Interfaces durch AI-Tools fundamental verändern werden. "Wie wir mit diesen KI-Anwendungen interagieren, verändert sich gerade rasant", sagt Koponen. In der Folge verändert sich auch die Art und Weise wie wir online einkaufen, wie Produkte dargestellt werden und wie wir im Internet nach Produkten suchen. Mit dem AI-Assistant von Zalando versuche man, die Kundinnen und Kunden proaktiv durch den Shop zu führen, sagt der KI-Experte. Das basiere ganz maßgeblich auf natürlicher Sprache und kulturellen Kontext. Der Zalando-Assistant könne beispielsweise passende Mäntel anzeigen, wenn man nach Bezeichnungen wie "Stockholm Style" sucht oder ähnliche variable Angaben eingibt. "Die KI muss dabei in der Lage sein, den Zusammenhang zu verstehen und entsprechende Inspirationen anzeigen", erklärt Koponen. ➤ Mehr lesen: George-App legt automatisch Geld zur Seite, wenn man Sport treibt

Jarno M. Koponen, Head of AI Product Design bei Zalando, auf der Design-Konferenz "George UX Conf" der Erste Group © Tamás Künsztler