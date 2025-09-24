Xiaomi bringt Mini-LED-TVs, Staubsauger und Open-Ear-Kopfhörer

Der chinesische Hersteller bringt zahlreiche neue Produkte nach Österreich - teilweise zu attraktiven Preisen.

Auf einem Produkt-Event in München hat Xiaomi seine diesjährigen Herbst-Flaggschiffe präsentiert. Die 15T-Serie wartet neben einer Leica-Kamera mit einer neuartigen Funktion auf, die Telefonieren ohne Mobilfunknetz ermöglichen soll. Neben den neuen Smartphones hat der chinesische Hersteller auch zahlreiche weitere Produkte vorgestellt - von Smartwatches über Fitness-Armbändern, Überwachungskameras und Staubsaugrobotern bis zu Mini-LED-TV-Geräten und Open-Ear-Kopfhörer.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Serie 2026 © Xiaomi

Neue Fernseher mit Google TV Die Fernseher gibt es in den Größen 75", 65" und 55". Sie setzen auf die QD-Mini-LED-Technologie, haben eine Auflösung von UHD 4K, eine Refresh-Rate von 144 Hz und unterstützen HDR10+ sowie Dolby Vision. Als Betriebssystem auf den TV-Geräten dient Google TV, das auf Android basiert. Die Xiaomi TV S Pro Mini LED Serie 2026 ist zu einem Preis ab 699 Euro zu haben.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro © Xiaomi

Neue Staubsaugroboter Bei den Staubsaugrobotern handelt es sich um den Xiaomi Robot Vacuum 5 und 5 Pro. Beide Geräte bieten eine Saugkraft von bis zu 20.000 Pa und nutzen einen dToF-Radar zur Orientierung. Der Xiaomi Robot Vacuum 5 kostet 649,99 Euro, der Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro ist etwas teurer und kommt auf 799,99 Euro.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro © Xiaomi

Neue Open-Ear-Kopfhörer Die Xiaomi Open Wear Stereo Pro sind Kopfhörer, die auf das offene Konzept setzen. Sie werden weder in den Gehörgang gedrückt, noch hängen sie aus der Ohrmuschel. Stattdessen hängen sie mit einem Bügel über dem Ohr, während quasi ein Lautsprecher direkt am Gehörgang für die Beschallung sorgt. Xiaomi gibt für die Kopfhörer eine Laufzeit von bis zu 8,5 Stunden an. Rechnet man das zwischenzeitliche Aufladen im Ladecase dazu, soll man auf eine Gesamtlaufzeit von bis 45 Stunden kommen. Ungefähr 2 Stunden Wiedergabe sollen sich mit nur 10 Minuten Laden ausgehen. Die Xiaomi Open Wear Stereo Pro werden zu einem Preis von 149 Euro verkauft.

Xiaomi Smart Camera C701 © Xiaomi

Neue Überwachungskamera Die Security-Kamera Xiaomi Smart Camera C701 nimmt Bilder mit bis zu 4K auf, hat eine Baby- und Tiererkennung und bietet einen Nachtsichtmodus auf einer Entfernung von ungefähr 10 Metern. Die Xiaomi Smart Camera C701 ist ab 59,99 Euro zu haben.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition © Xiaomi

Neues Fitness-Armband Das Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition ist die glänzende Gold-Variante des Fitness-Armband. Es hat ein AMOLED-Display mit 1,72 Zoll und 1.500 Nits. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 21 Tagen angegeben, ein Herzfrequenzsensor ist vorhanden, eine GPS-Antenne nicht. Das Xiaomi Smart Band 10 in der Glimmer Edition gibt es um 79 Euro.

Xiaomi Watch S4 © Xiaomi