Neue Waschmaschine von Xiaomi hat 3 Trommeln

Jede Trommel ist mit einem eigenen Wasserkanal und separater Aufhängung ausgestattet.

Xiaomi hat die neue Waschmaschine Mijia Three-Zone Washing Machine Pro Drum 10kg für den chinesischen Markt angekündigt. Das Besondere an ihr ist, dass sie über 3 Trommeln verfügt, um Wäsche komplett getrennt voneinander waschen zu können.

Die Waschmaschine verfügt über 2 kleinere Trommeln im oberen Bereich für kleinere Kleidungsstücke und eine zentrale, größere Trommel, wie man sie von üblichen Waschmaschinen kennt. Die größere Haupttrommel ist für große Wäschestücke wie Bettwäsche oder Oberbekleidung konzipiert, während die zwei kleineren Trommeln oben kleinere Textilien, beispielsweise Unterwäsche oder empfindliche Stoffe, aufnehmen können.

➤ Mehr lesen: Die "Waschmaschine der Zukunft" wäscht Menschen

Was das bringt

Jede Trommel ist mit einem eigenen Wasserkanal ausgestattet, um eine gegenseitige Verunreinigung der Wäsche zu verhindern. Unabhängige Aufhängungen sollen zudem die Übertragung von Vibrationen und Betriebsgeräuschen minimieren.

Die Haupttrommel hat eine Kapazität von 10 Kilogramm. Die kleinen Trommeln fassen laut der Produktseite jeweils bis zu 5 Paar Socken und 5 Stück Unterwäsche.

➤ Mehr lesen: So viel Geld lässt sich durch einen Sparduschkopf sparen

Smart

Die Waschmaschine verfügt auch über WLAN bzw. Anbindung an das Smart Home. Per entsprechender App kann man auch regulieren, welche der Trommeln welches Spezialwaschmittel bekommt.

Die Markteinführung in China ist für September 2025 geplant. Dort wird das Gerät für einen Preis von 9 999 Renminbi Yuan verkauft, was aktuell knapp 1.200 Euro entspricht. Ob oder wann die Waschmaschine auch international auf den Markt kommt, ist noch unklar.