Garmin: Beliebtes Feature aus Connect+ soll gratis werden

Offenbar kommt eine der Funktionen aus dem kostenpflichtigen Abo vor die Paywall.

Garmin hat im Frühjahr 2025 mit Garmin Connect+ ein kostenpflichtiges Abonnement eingeführt, das Nutzern den Zugriff auf neue Premium-Funktionen erlaubt. Die Begeisterung unter den Kunden war, gelinde gesagt, verhalten.

So war es lange ein definierendes Merkmal des Unternehmens, dass die Hardware zwar vergleichsweise teuer ist, man dafür aber keine wiederkehrenden Kosten in Form eines Abos bezahlen muss. Viele der Konkurrenten setzen nämlich auf genau solche Modelle.

Besseres LiveTrack vor die Paywall?

Zu den kostenpflichtigen Premium-Features gehört eine erweiterte LiveTrack-Funktion. Jüngsten Gerüchten zufolge plant Garmin nun offenbar eine Abschwächung der Paywall. Den entsprechenden Hinweis hat Garminrumors gefunden. Demnach könnte das verbesserte Live-Tracking für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar gemacht werden.

Mit dem Feature ist es möglich, bestimmte Kontakte beim Start einer Aktivität per SMS zu informieren. Diese bekommen dann einen Link zu einer personalisierten Webseite, wo sie den Standort und Live-Statistiken des Uhrenträgers einsehen können.

Zukunft von Connect+

Das verbessert Live-Tracking wurde immer wieder als eines der sinnvollsten Features von Connect+ gehandelt. Dass dieses nun vielleicht vor die Paywall kommt, wirft Fragen über die weitere Zukunft des Bezahl-Abos auf. Das Argument dafür, 9 Euro pro Monat oder 89 Euro jährlich zu bezahlen, wird ohne das Tracking jedenfalls schwächer, sofern Connect+ nicht mit neuen Funktionen erweitert wird.