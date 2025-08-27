Garmin überrascht mit Wearable für Pferde

27.08.2025

Der Tracker zeichnet Körperdaten der Tiere auf und soll bei der Trainings- und Gesundheitsüberwachung helfen.

Während Garmin sonst bei Wearable-Trägern mit seinen Smartwatches für Gesprächsstoff sorgt, überrascht das US-Unternehmen nun mit einer gänzlich neuen Produktkategorie. Heute wurde „Garmin Blaze“ offiziell vorgestellt – ein Gesundheitstracker für Pferde. Garmin Blaze enthält einen optischen Herzfrequenz-Sensor, der Reitern helfen soll, die Gesundheit der Tiere im Blick zu behalten. Es ist eine Manschette, die um den Schweif des Pferdes befestigt wird und laufend die Körperdaten des Tieres trackt. ➤ Mehr lesen: Garmin: "Wir verstehen, dass Connect Plus nicht bei allen gut ankam"

© Garmin

Misst wie Pferde gehen und laufen Das Gerät misst während des Reitens, im Stall oder während Autofahrten, wenn das Pferd im Anhänger unter Stress geraten kann, wie es dem Tier gerade geht. Neben Herzdaten und der Hauttemperatur kann das Wearable auch die Gangart des Pferdes und gemachte Schritte tracken. Das kann im Reitsport einen Mehrwert bieten, etwa wenn es um die Optimierung des Trainings geht. Die Besitzer des Tieres – und wohl auch des Wearables – haben damit den Pferdekörper stets im Blick, auch wenn sie gerade nicht bei ihrem Tier sind. Sie können auf diese Daten via App am Smartphone oder Smartwatch zugreifen. ➤ Mehr lesen: Zu Besuch bei Garmin: Von Flugzeugen bis zum Smartwatch-Backofen

© Garmin