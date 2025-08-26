Garmin: "Wir verstehen, dass Connect Plus nicht bei allen gut ankam"

Garmins Fitness- und Outdoor-Chef Joe Schrick spricht im Interview unter anderem über das umstrittene Premium-Abo.

Garmin ist für viele Sport- und Outdoor-Begeisterte der Hersteller ihrer Wahl, wenn es Smartwatches oder Fahrradcomputer geht. Rund 3 Milliarden Dollar Umsatz macht das Unternehmen jährlich mit dem Outdoor-Geschäft, Tendenz steigend. Seinen Sitz hat Garmin in Olathe im Bundesstaat Kansas, nahe der Stadt Kansas City. Diesen durfte ich vor einigen Monaten besuchen. Dort habe ich auch Joe Schrick kennengelernt, den Chef von Garmins Fitness- und Outdoor-Sparte. Weil auch er sportbegeistert ist, stand nicht nur eine Runde Pickleball, sondern auch ein gemeinsamer Lauf auf Garmins Firmengelände am Programm. Im Interview spricht Schrick über Garmins Visionen sowie den umstrittenen Start des kostenpflichtigen Abo-Modells Garmin Connect Plus. ➤ Mehr lesen: Zu Besuch bei Garmin: Von Flugzeugen bis zum Smartwatch-Backofen futurezone: Du bist seit 1998 im Unternehmen. Welche Veränderungen in der Technologie oder im Nutzerverhalten haben dich überrascht?

Joe Schrick: Die Technologie hat sich in den vergangenen 25 Jahren rasant weiterentwickelt. Gleichzeitig wünschen sich Nutzer immer mehr Einblicke in ihren Körper und ihre Aktivitäten. Auch beim Design gab es einen Wandel. Unsere erste „Uhr“ – der Forerunner 201 (es heißt tatsächlich “der” Forerunner, Anm.) – nahm viel Platz am Handgelenk ein. Jetzt sind unsere Smartwatches kleiner, bieten aber gleichzeitig eine Vielzahl von Funktionen und eine viel längere Akkulaufzeit.

Garmin Forerunner 201 © Garmin

Garmin agiert generell im Premium-Preissegment, insbesondere im Vergleich zu Marken aus Fernost. Warum sollten Kunden den Premium-Preis zahlen?

Kunden, die ein Garmin-Produkt erwerben, erhalten ein Qualitätsprodukt mit innovativen Gesundheits-, Fitness- und Smartwatch-Funktionen, sowie Support von unserem internen Team. Zudem erhalten sie Zugang zum Garmin-Ökosystem, das es ihnen ermöglicht, ihre Daten mühelos über verschiedene Garmin-Geräte und Plattformen, wie Garmin Connect, die Garmin Golf App, die Tacx Training App und weitere, zu verfolgen.

Joe Schrick © Garmin

Zur Person Toggle Infobox Joe Schrick kam 1998 als Entwicklungsingenieur zu Garmin. Er leitete die Fitness- und Outdoor-Segmente, bevor er 2016 zum Vice President des Fitnesssegments von Garmin ernannt wurde. In seiner aktuellen Funktion verantwortet er beide Segmente weltweit.