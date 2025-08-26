Garmin: "Wir verstehen, dass Connect Plus nicht bei allen gut ankam"
Garmin ist für viele Sport- und Outdoor-Begeisterte der Hersteller ihrer Wahl, wenn es Smartwatches oder Fahrradcomputer geht. Rund 3 Milliarden Dollar Umsatz macht das Unternehmen jährlich mit dem Outdoor-Geschäft, Tendenz steigend.
Seinen Sitz hat Garmin in Olathe im Bundesstaat Kansas, nahe der Stadt Kansas City. Diesen durfte ich vor einigen Monaten besuchen. Dort habe ich auch Joe Schrick kennengelernt, den Chef von Garmins Fitness- und Outdoor-Sparte. Weil auch er sportbegeistert ist, stand nicht nur eine Runde Pickleball, sondern auch ein gemeinsamer Lauf auf Garmins Firmengelände am Programm. Im Interview spricht Schrick über Garmins Visionen sowie den umstrittenen Start des kostenpflichtigen Abo-Modells Garmin Connect Plus.
➤ Mehr lesen: Zu Besuch bei Garmin: Von Flugzeugen bis zum Smartwatch-Backofen
futurezone: Du bist seit 1998 im Unternehmen. Welche Veränderungen in der Technologie oder im Nutzerverhalten haben dich überrascht?
Joe Schrick: Die Technologie hat sich in den vergangenen 25 Jahren rasant weiterentwickelt. Gleichzeitig wünschen sich Nutzer immer mehr Einblicke in ihren Körper und ihre Aktivitäten. Auch beim Design gab es einen Wandel. Unsere erste „Uhr“ – der Forerunner 201 (es heißt tatsächlich “der” Forerunner, Anm.) – nahm viel Platz am Handgelenk ein. Jetzt sind unsere Smartwatches kleiner, bieten aber gleichzeitig eine Vielzahl von Funktionen und eine viel längere Akkulaufzeit.
Garmin agiert generell im Premium-Preissegment, insbesondere im Vergleich zu Marken aus Fernost. Warum sollten Kunden den Premium-Preis zahlen?
Kunden, die ein Garmin-Produkt erwerben, erhalten ein Qualitätsprodukt mit innovativen Gesundheits-, Fitness- und Smartwatch-Funktionen, sowie Support von unserem internen Team. Zudem erhalten sie Zugang zum Garmin-Ökosystem, das es ihnen ermöglicht, ihre Daten mühelos über verschiedene Garmin-Geräte und Plattformen, wie Garmin Connect, die Garmin Golf App, die Tacx Training App und weitere, zu verfolgen.
Zur Person
Joe Schrick kam 1998 als Entwicklungsingenieur zu Garmin. Er leitete die Fitness- und Outdoor-Segmente, bevor er 2016 zum Vice President des Fitnesssegments von Garmin ernannt wurde. In seiner aktuellen Funktion verantwortet er beide Segmente weltweit.
Der Start des Bezahl-Abos Garmin Connect Plus hat einige Kritik ausgelöst. Wie reagierst du darauf?
Wir nehmen Kundenfeedback ernst und verstehen, dass die Einführung nicht bei allen gut ankam. Es ist uns wichtig zu betonen, dass alle Funktionen, die bereits vor Garmin Connect Plus kostenlos waren, auch weiterhin kostenlos bleiben. Wir werden weiterhin neue kostenlose Funktionen entwickeln. Gleichzeitig möchten wir mit dem Premium-Angebot Funktionen schaffen, die unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert bieten.
Kannst du Nutzer- oder Umsatzzahlen zu Connect Plus nennen?
Nein, diese Informationen geben wir zu keinem unserer Abonnements öffentlich bekannt.
➤ Mehr lesen: Garmin-Nutzer verärgert wegen Bezahl-Abo Connect+
Mit der neuen Forerunner-Serie gab es einen deutlichen Preisanstieg gegenüber den letzten Modellen. Was ist der Grund dafür?
Gegenüber der vorherigen Generation der Forerunner-Serie bietet unser neuester Forerunner 970 deutliche Verbesserungen in Hard- und Software. Dazu gehören unser neuester Herzfrequenzsensor, die EKG-App, eine LED-Taschenlampe, Saphirglas (nur in der 970, Anm.), ein integrierter Lautsprecher und ein Mikrofon sowie fortschrittliche Lauffunktionen.
Die meisten neueren Produkte wechselten von einem MIP-Display zu OLED. Ist das Ende von MIP gekommen?
Der Übergang wurde durch die Kundennachfrage angetrieben. Das heißt aber nicht, dass es gar keine Nachfrage nach MIP-Displays gibt. Wir haben mehrere Produkte, die MIP-Displays verwenden, und werden diese Display-Technologie auch weiterhin einsetzen.
Wie stellst du dir die Zukunft der Fitness-Tracker und Wearable-Technologie in den nächsten 5 Jahren vor und welche neuen Funktionen können Nutzer erwarten?
Bei Garmin betrachten wir jeden Tag als Chance zur Innovation und zur Verbesserung dessen, was wir gestern erreicht haben. Wir hören auf Kundenfeedback und entwickeln Produkte weiter. Wir innovieren weiterhin in Bereichen wie optische Herzfrequenzmessung, Smart-Funktionen und verschiedene Formfaktoren. Wir versuchen, GPS bei Genauigkeit und Effizienz ans Limit zu bringen, um die Echtzeit-Outdoor-Navigation zu verbessern. Garmins Mission ist es, ein Unternehmen mit überlegenen Produkten zu sein, die wesentliche Bestandteile des Lebens unserer Kunden sind.
Kommentare