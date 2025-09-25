Xiaomi bringt Waschtrockner, Klimaanlage und Kühlschrank nach Österreich

Der chinesische Hersteller will Bosch, Miele und Co herausfordern und bringt seine Haushaltsgeräte nach Europa.

Xiaomi hat neben Handys oder Autos auch viele Haushaltsgeräte im Angebot. Diese sind in der Regel aber nur am Heimatmarkt in China erhältlich. Das ändert sich nun. Der Hersteller hat auf einem Event in München bekannt gegeben, dass er seine Haushaltsgeräte unter der Mijia-Marke nun auch in Europa auf den Markt bringen wird - also auch in Österreich und Deutschland. Somit werden Bosch, Miele, AEG und Co demnächst einen weiteren Konkurrenten aus China bekommen. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, will Xiaomi versuchen, mit vergleichsweise hoher Qualität zu niedrigen Preisen den Markt für Haushaltsgeräte in Europa aufzumischen. Als erstes werden hierzulande ein Waschtrockner, ein Kühlschrank sowie Klimaanlagen verfügbar sein. Die Mijia-Haushaltsgeräte sollen das Ökosystem des chinesischen Herstellers ergänzen und lassen sich dementsprechend über die Xiaomi-Home-App steuern. ➤ Mehr lesen: Xiaomi präsentiert Handy, das auch ohne Netz telefonieren kann

Smarter Kühlschrank Der Mijia-Kühlschrank Cross Door 502L will flexible Lagerungsmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten, deren Temperatur sich individuell einstellen lässt. Ist der Mijia-Kühlschrank in Home-App integriert, bekommt man beispielsweise eine Warnung, wenn die Tür längere Zeit offensteht. Gleichzeitig lässt sich dort auch die Temperaturzonen regeln. Xiaomi baut dabei auf eine Dual-Inverter-Technologie, die für einen leisen Betrieb und eine hohe Energieeffizienz sorgen soll. Das Fassungsvermögen des Kühlschranks beträgt 502 Liter. In Österreich wird der Kühlschrank in den kommenden Wochen auf den Markt kommen und voraussichtlich 849 Euro kosten. ➤ Mehr lesen: Xiaomi bringt Mini-LED-TVs, Staubsauger und Open-Ear-Kopfhörer

Mijia-Kühlschrank Cross Door 502L © Xiaomi

Waschtrockne mit großem Fassungsvermögen Der Mijia-Frontlader-Waschtrockner Pro soll eine All-in-One-Lösung für die Wäschepflege sein. Er kombiniert eine klassische Waschmaschine mit einem Wäschetrockner. Das Fassungsvermögen liegt bei 9 Kilogramm und dennoch kommt das Gerät mit weit verbreiteten Standardmaßen - es ist 598mm breit, insgesamt 570mm tief und 850mm hoch. Der Waschtrockner lässt sich ebenso in die Home-App von Xiaomi integrieren und darüber steuern. Den Stromverbrauch gibt der Hersteller mit der EU-Energieeffizienzklasse A an. Das Kombigerät wird demnächst in Österreich erscheinen und voraussichtlich 579 Euro kosten. ➤ Mehr lesen: Xiaomi 17 Pro Max hat ein Display auf der Rückseite

Mijia-Frontlader-Waschtrockner Pro © Xiaomi

Klimaanlagen verfügbar Die Mijia-Klimaanlage der Pro-Eco-Serie wird in den Varianten 2,6 kW und 3,5 kW nach Europa kommen. Die beiden Geräte sollen ein präzises Raumklima-Management ermöglichen - sowohl bei der Kühlung als auch bei der Heizung. Xiaomi betont dabei den minimalen Energieverbrauch. Tatsächlich sollen sich die Klimaanlagen in der EU-zertifizierten Energieeffizienzklasse A+++ betreiben lassen. Auch die Mijia-Klimaanlagen lassen sich über die Xiaomi-Home-App steuern. Das 2,6-kW-Modell wird in Österreich 599 Euro kosten, die Variante mit 3,5 kW wird auf 699 Euro kommen. ➤ Mehr lesen: Xiaomi will ab 2027 E-Autos in Europa verkaufen

Mijia-Klimaanlage der Pro-Eco-Serie © Xiaomi