Huawei kündigt “mächtigsten Chip-Cluster” der Welt an

Am Donnerstag verkündete der chinesische Tech-Gigant Huawei den Aufbau eines neuen leistungsstarken Chip-Clusters namens „Atlas 950 SuperCluster“, der kommendes Jahr ans Netz gehen soll. Darin sollen Huaweis hauseigene Ascend-Chips zum Einsatz kommen.

„Huawei strebt danach, eine Recheneinheit im ‚Supernode + Cluster‘-Format zu entwickeln, die auf in China verfügbaren Chipherstellungsprozessen basiert, um den wachsenden Rechenbedarf zu decken“, sagte Xu Zhijun, Huaweis stellvertretender Vorsitzender, auf Huaweis jährlich stattfindender Connect-Konferenz in Shanghai. Das berichtet die South China Morning Post am Donnerstag.

China befreit sich aus US-Abhängigkeit

Die Abhängigkeit von US-Chips und damit zusammenhängende Einfuhrbeschränkungen stellten in den vergangenen Jahren wesentliche Hürden für China dar. Die USA wollten damit verhindern, dass China die fortschrittlichen Chip-Systeme für seine eigenen KI-Projekte verwenden kann.

Deshalb bemühen sich chinesische Unternehmen, möglichst rasch aufzuholen. Das Ziel ist, ähnlich leistungsfähige Kapazitäten für das Training von KI zu schaffen wie die USA.

Der neue Supercluster von Huawei soll durch mehrere Superpods verbunden sein, die wiederum aus Superknoten mit je 8.192 Ascend-Chips bestehen. Insgesamt sollen im Cluster 500.000 Chips zum Einsatz kommen. Das würde die Verarbeitung von enorm großen Datenmengen erlauben. In einem Statement spricht Huawei selbst sogar vom „mächtigsten Computer der Welt“.

Leistung von US-Rechenzentren

Solche Größenordnungen kennt man sonst nur von den fortschrittlichsten Supercomputern und KI-Rechenzentren der Welt. Wie viele Cluster und Chips in den Datencentern von Microsoft oder Google stecken, weiß man aber auch nur annähernd, weil sich die Unternehmen hier oft bedeckt halten. Ein direkter Vergleich ist daher schwierig.

Gegenüber CNBC meint aber George Chen, ein Asien-Experte, dass es möglicherweise übertrieben ist. Allerdings sagt er auch, dass Huaweis Streben nach der KI-Vorherrschaft „nicht unterschätzt werden darf“.

Im April stellten Forscher außerdem fest, dass Huaweis CloudMatrix-System des Ascend-Chips eine bessere Performance abliefert als ein vergleichbares von Nvidia. Allerdings haben die Ascend-Chips nur ein Drittel der Performance der Nvidia-Chips.

In Shanghai sagte Xu außerdem, dass in den kommenden drei Jahren neue Ascend-Chips vorgestellt werden sollen. Bei Chipherstellern wie Nvidia sorgen die neuen Ankündigungen aus China nicht für Begeisterung: „Ich bin enttäuscht von dem, was ich sehe, aber sie haben größere Pläne, die sie zwischen China und den Vereinigten Staaten ausarbeiten müssen, und ich bin diesbezüglich geduldig“, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang am Mittwoch.