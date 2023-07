NASA hat Kontakt zu Raumsonde Voyager 2 verloren

Voyager 2 erkundet derzeit 24,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt den interstellaren Raum. Gemeinsam mit ihrem Zwilling Voyager 1 erstaunt sie Weltraumforscher*innen in aller Welt seit vielen Jahren. Die beiden Raumfahrzeuge haben als erste menschgemachte Objekte die Grenzen unseres Sonnensystems überschritten. Ihr Betrieb war eigentlich nur für wenige Jahre anberaumt.

Die NASA hat den Kontakt zu ihrer 46 Jahre alten Raumsonde Voyager 2 verloren. Vergangene Woche richtete die US-Raumfahrtbehörde Voyager 2 neu aus. Dabei drehten die Verantwortlichen die Antenne des Raumfahrzeugs versehentlich von der Erde weg, was zu einem Ausfall der Kommunikation zwischen Sonde und Bodenpersonal führte. Auch eine Steuerung von ist nun nicht mehr möglich.

NASA gibt Entwarnung

Wie die NASA in einem Blogpost mitteilt, ist der Kommunikationsausfall von Voyager 2 aber kein Grund zur Sorge. Die Sonde sei so programmiert, dass sie sich mehrmals im Jahr automatisch neu ausrichtet, damit ihre Antenne weiterhin auf die Erde zeigt.

Die nächste Positionswechsel soll am 15. Oktober über die Bühne gehen. An diesem Tag werde die NASA auch den Kontakt mit ihr wiederherstellen können. In der Zwischenzeit rechnet die NASA nicht damit, dass Voyager 2 vom Kurs abweicht. Die Sonde "arbeitet weiterhin normal", heißt es.

