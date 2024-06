Voyager 1: Was ist so interessant am interstellaren Raum?

Im interstellaren Raum existieren eigentlich fast nur Atomrümpfe, also etwa Protonen , die sich ihrer Elektronen entledigt haben, aber sich trotzdem im Verbund mit ihnen bewegen. Das wird als Plasma bezeichnet. Für Physikerinnen und Physiker sei das hochinteressant, "weil das der Normalzustand im Weltraum ist", sagt Besser. "Gewisse Phänomene, bestimmte Wechselwirkungen, treten erst auf, wenn die Materiedichte sehr klein ist. Diese Phänomene kann man auch nur vor Ort untersuchen ." Nur die Voyager-Sonden führen in dieser Umgebung Messungen durch, ihre Daten seien daher unersetzbar.

Magnetfelder und Strahlung in der Lokalen Flocke

Interstellarer Raum ist nicht an jedem Ort gleich. Das Sonnensystem durchwandert die sogenannte Lokale Interstellare Wolke, auch Lokale Flocke genannt. Das ist ein 30 bis 40 Lichtjahre breiter Bereich, in dem noch vergleichsweise viele Wasserstoffatome vorkommen - es geht also auch noch weniger dicht. Die Wolke hat ein schwaches, aber vorhandenes Magnetfeld, mit dem die geladenen Teilchen in Wechselwirkung treten. Das Zusammenspiel ergibt den Zustand eines Plasmas.

Außerdem ist kosmische Strahlung im interstellaren Raum messbar. Hochenergetische, winzige Teilchen treffen dabei auf bestimmten Abschnitten der Flugbahn von Voyager 1 in unterschiedlicher Intensität auf die Sensoren der Raumsonde. Laut Besser ließe das Schlüsse auf längst vergangene Vorgänge im Weltraum zu, etwa Supernovae, gewaltige Sternenexplosionen.

Noch ein weiter Weg bis zur Oortschen Wolke

Der interstellare Raum wird als Zone definiert, in die keine Teilchen der Sonne mehr gelangen, der Einfluss der Sonnenschwerkraft ist darin aber immer noch vorhanden. Davon zeugen unter anderem die Umlaufbahnen mancher Kometen, deren Ursprung in der Oortschen Wolke liegen soll. Sie soll ab einer Distanz beginnen, die etwa der 2.000- bis 20.000-fachen Strecke der Erde zur Sonne entspricht, also 2.000 bis 20.000 Astronomischen Einheiten (AU).

Voyager 1 befindet sich derzeit in einer Entfernung von 162,7 AU. Die Oortsche Wolke ist ein rätselhafter Ort, über den man bisher so gut wie gar nichts weiß. Materie aus der Frühzeit der Sonnensystementstehung ist dort vorhanden, die bisher noch nicht in das Sonnensystem vorgedrungen ist.