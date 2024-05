Verlorener Satellit nach 25 Jahren wieder gefunden

Als die US Air Force im Jahr 1974 einen größeren Satelliten in den Orbit gebracht hatten, verlief zunächst alles nach Plan. Aber nachdem der "KH-9 Hexagon"-Aufklärungssatellit einen kleineren Satelliten ausgesetzt hatte, ist ein Fehler aufgetreten. Der Mini-Satellit mit der Bezeichnung "Infra-Red Calibration Balloon" (S73-7) verschwand in den Tiefen des Weltalls.

➤ Mehr lesen: Wie eine Kettenreaktion im All das Leben auf der Erde lahmlegen kann

Kurz aufgetaucht und wieder verschwunden

Ab April 1974 war der 66 Zentimeter große Trabant nicht mehr auffindbar. Er befand sich irgendwo in einem Orbit in einer Höhe von ungefähr 800 Kilometer. In den 1990er-Jahren tauchte S73-7 für kurze Zeit wieder auf, bevor man erneut den Kontakt zu dem kleinen Satelliten verlor.

Nachdem er gut 25 Jahre lang die Erde umkreist hatte, ist er diese Woche erneut gefunden worden. Das 18th Space Defense Squadron der US Space Force hat den 50 Jahre alten Satelliten erfolgreich identifiziert.

➤ Mehr lesen: Video: Satellit fängt Weltraum-Müll mit gigantischem Netz ein