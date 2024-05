7 merkwürdige Objekte im All könnten Dyson-Sphären sein

Die Forscher*innengruppe des Project Hephaistos vermutet, dass Hinweise auf Alien-Strukturen in bereits gesammelten Daten stecken.

Was wäre, wenn wir bereits hochentwickelte außerirdische Zivilisationen gefunden hätten, sie sich aber in großen Mengen an Daten verstecken? Eine Gruppe Forscher*innen hat es sich zum Ziel gemacht, nach Signaturen zu suchen, die darauf hinweisen könnten.

Im Rahmen des "Project Hephaistos" durchforsten sie riesige Datensätze auf der Suche nach diesen Hinweisen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass teils Jahrzehnte später noch Daten von Raumsonden oder Teleskopen neue Informationen zutage bringen. Grund dafür ist einerseits ein technischer und wissenschaftlicher Fortschritt, mit dem die Daten besser interpretiert werden können. Aber auch ihre große Masse macht es schwer, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden.

Strahlung von Dyson-Sphären

Gesucht werden Dyson-Sphären. Dabei handelt es sich um ein hypothetisches Konzept einer hochentwickelten Konstruktion. Ein riesiges Kraftwerk würde um einen Stern herum gebaut. Dabei würden enorme Mengen an Solarenergie umsetzen. Nur sehr fortschrittliche Zivilisationen wären in der Lage zu so einem Bauprojekt.

