Aliens könnten mit Dyson-Sphären Schwarze Löcher anzapfen

Eine Dyson-Spähre ist eine theoretische Konstruktion, mit der man große Mengen an Energie von einem Stern sammeln könnte. Eine Idee wäre es zB., ein riesiges, dichtes Netz an Kollektoren oder Spiegeln um die Sonne zu bauen. Dafür wäre so viel Material notwendig, dass man einen kompletten Planeten abbauen müsste.

Schwarze Löcher strahlen riesige Mengen an Energie aus. Das Material, das von einem Schwarzen Loch angezogen wird, bewegt sich in einem scheibenförmigen Strudel darauf zu. Durch die Reibung, der aufeinandertreffenden Gas und Staubpartikel, wird es dort Millionen von Grad heiß . Dabei entstehen Röntgenstrahlen. Zudem können Jetstreams entstehen, die ebenfalls sehr energiereich sind.

Das könnte die Dyson-Sphäre schnell zum Überhitzen bringen. Damit sie nicht schmilzt, muss sie die Energie wieder an die Umgebung abgeben. Auf der Erde müsste man dann ultraviolette oder infrarote Strahlung messen können, die man sich auf natürliche Weise nicht erklären kann. Hält man daher nach dieser Energie ausschaut, könnte man Hinweise auf hochentwickelte Zivilisationen finden.

Algorithmus soll Hinweise suchen

In ihrer Studie, erschienen im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, haben die Forscher*innen auch Möglichkeiten genannt, wie man danach suchen könnte. Die Teleskope Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) und das Pan-STARRS in Hawaii haben bereits Milliarden von Schwarzen Löchern gefunden und katalogisiert. Würde nur eines von ihnen eine merkwürdige Energiesignatur besitzen, könnten wir die Hinweise bereits besitzen, ohne es zu wissen.

Deshalb entwickelt das Team nun einen Algorithmus, der Datenbank danach durchforsten soll. Doch auch wenn die Suche nach Aliens mit dieser Methode nicht erfolgreich wäre, könnte sie neue Erkenntnisse über Schwarze Löcher liefern, die bisher einfach niemandem aufgefallen sind.