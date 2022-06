Aliens könnten Sterne in der Milchstraße umkreisen

Intelligente Aliens könnten um Weiße Zwergsterne in der Milchstraße kreisen - zumindest, wenn es laut Ben Zuckerman geht. Der pensionierte Professor der Universität von Kalifornien ist Co-Autor einer neuen Studie, die dieser Frage auf den Grund gehen will.

Weiße Zwerge sind Sterne, die einst unserer Sonne sehr ähnlich waren. In ihrer Umgebung wäre die Entwicklung intelligenten Lebens möglich gewesen. Die Sonnen blähen sich jedoch gegen Ende ihres Lebens zu Rote Riesen auf, bevor sie zu Weißen Zwergsternen zusammenfallen.

Dyson-Sphären sammeln Energie eines Sterns

Zuckerman ist davon überzeugt, dass Aliens so einen Übergang von Sonnen über Rote Riesen hin zu Weißen Zwergen überleben könnten, wie er in einem Paper aus dem Jahr 2017 beschreibt. Intelligente, hoch technologisierte Lebewesen könnten sich dabei in der Nähe ihres Sonnensystems angesiedelt haben, um danach die Überbleibsel ihres ehemaligen Planeten wiederzubesiedeln. Als Energiequelle könnte die Zivilisation dabei ihre ehemalige Sonne, also den Weißen Zwerg, nutzen.