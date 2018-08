Warum die Abwesenheit von Aliens keine Überraschung ist

Die Menschen haben in vielen Bereichen stur versucht, ihre Ausnahmestellung zu behalten. Sind Sie sicher, dass ihre Argumente nicht in diese Falle tappen?

Wir behaupten nicht, dass Menschen außergewöhnlich sind. Sie sind einfach nur hier. Unser Argument basiert auf Unsicherheit und mangelndem Wissen. Es gibt aber eine Ausnahmestellung, mit der wir uns tatsächlich befassen müssen: Unsere eigene Existenz beeinträchtigt unsere Beobachtungen. Solche Beobachter-Auswahleffekte können Statistiken drastisch verfälschen, etwa bei der Beobachtung, dass sich fast alle großen Städte in der Nähe von Flüssen, Buchten und anderen ökonomisch und militärisch bedeutsamen Strukturen befinden: Das ist kein Zufall, sondern zeigt, dass die Städte genau wegen dieser Strukturen dort gebaut wurden. Unsere Existenz beweist, dass das Leben auf der Erde entstehen musste, auch wenn es unfassbar unwahrscheinlich ist. Deshalb ist die Entstehung von Leben auf der Erde kein guter Beweis dafür, dass Leben einfach ist.

Wie würde sich ihre Ergebnisse ändern, wenn sich herausstellt, dass die Erde der Normalfall ist?

Wenn wir herausfänden, dass die Entstehung von Leben einfach ist, dann wären die limitierenden Faktoren für die Zahl der außerirdischen Zivilisationen die Fähigkeit zu kommunizieren und die Langlebigkeit. Das würde nahelegen, dass die meisten Zivilisationen nicht kommunizieren, etwa weil sie in Wasserwelten gefangen sind oder ein anderer gemeinsamer Faktor sie stumm macht, oder dass wir als Zivilisation nicht nicht erwarten sollten, lange zu überleben. Schlechte Nachrichten also.

Was würde es für die Menschheit bedeuten, wenn wir herausfänden, dass wir tatsächlich allein im Universum sind?

Ich denke, das würde eine große Verantwortung auf unsere Schultern laden. Wir wären einzigartig und die einsamen Träger der moralischen Verantwortung. Wir könnten das Leben und die Intelligenz zwischen den Sternen streuen und sollten das dann vielleicht auch. Wenn wir aussterben, würde die Intelligenz mit uns verschwinden. Wir sollten uns also besser am Riemen reißen.

Glauben Sie, dass es andere intelligente Lebensformen im All gibt?

Ja. Das Universum ist einfach gewaltig. Selbst wenn wir sie nie treffen können, weil sie zu weit weg sind, glaube ich, dass es intelligente Wesen da draußen gibt.

Hat ihre Arbeit Reaktionen von wütenden Science-Fiction-Fans ausgelöst?

Hauptsächlich von Menschen, die an UFOs glauben. Science-Fiction-Fans reagieren stattdessen mit ihrer bevorzugten Erklärung für das Fermi Paradoxon - was bei unserem Argument aber am Ziel vorbeigeht. Es macht trotzdem Spaß, sich mit ihnen auszutauschen. Das Beste am Fermi Paradoxon ist, ist dass es uns dazu bringt, über unseren Platz im Universum nachzudenken und darüber, wie man mit großer Unsicherheit umgeht. Zudem fördert es Forschung in vielen interessanten Bereichen. Es ist eine großartige Frage.