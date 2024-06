Der „Weltraum-Schneemann“ Arrokoth schmeckt wie süße Seife

2019 untersuchte die NASA-Sonde New Horizons ein ungewöhnliches Objekt. Im Kuipergürtel wurde eine Formation gesichtet, das aus einer größeren und einer kleineren Kugel besteht. Das Objekt erinnerte viele an einen Schneemann, wodurch der Spitzname „ Weltraum-Schneemann “ entstanden ist.

Im Eis ist Zucker entstanden

So bildeten sich polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die recht häufig im Weltall zu finden sind. Allerdings entstand auch Glucose im Eis. Das ist eine der häufigsten Zuckerarten auf der Erde, zu der etwa auch Traubenzucker bzw. Dextrose gehört.

Auch der seltene Zucker Allose wurde gebildet, sowie Glycerin. Glycerin wird auf der Erde häufig bei der Herstellung von Seifen und Duschgelen genutzt – und ist mitverantwortlich für den typisch-seifigen Geschmack, wenn man was davon in den Mund kriegt. Sollte man also jemals in den Genuss kommen, an Arrokoth zu lecken, wird er vermutlich süß und seifig schmecken.

Rote Färbung

Würde man diese Mischung aus PAKs und Zucker vom bzw. im Weltraum betrachten, würde sie rot erscheinen. Damit hat das Experiment nicht nur den Geschmack von Arrokoth erklärt, sondern auch seine Farbe.

Solche gezuckerten Objekte aus dem Kuipergürtel könnten in der frühen Geschichte der Erde auf unserem Planeten eingeschlagen sein. Dadurch hätten sie nicht nur Wasser zur Erde gebracht, sondern eben auch PAKs und Zucker. Diese könnten die Nahrung für Moleküle auf der Erde gewesen sein, aus denen sich später Leben entwickelt hat.

Die Studie zu dem Experiment wurde im Proceedings of the National Academy of Science veröffentlicht.