Arrakoth: So könnte der "Weltraum-Schneemann" entstanden sein

Die NASA-Raumsonde New Horizons hat neue Bilder vom "Weltraum-Schneemann" Arrokoth geliefert. Die Aufnahmen helfen Forschern, Entstehung und Struktur von Ultima Thule – wie das Objekt früher genannt wurde – besser zu verstehen. Die Bilder wurden aus einer Distanz von 3.500 Kilometer gemacht und an die Erde geschickt. Arrokoth ist das am weitesten von unserem Planeten entfernte Objekt, das aus der Nähe erforscht wurde.

Arrakoth liegt am Kuipergürtel. Normalerweise schweben Objekte aufgrund der Neptun-Gravitation dort ins Innere seines Rings, wo es wahrscheinlicher ist, dass Himmelskörper zusammenstoßen. Hier ist auch der Einfluss der Sonne stärker. Arrakoth liegt jedoch außerhalb dieser Region. Hier treffen Objekte kaum aufeinander, um größere Planeten zu bilden. Die Sonneneinstrahlung ist hier zudem nur ein Tausendstel so stark wie auf der Erde.

Kaum verändert

Die Sonne kann jedenfalls keinen Einfluss auf die Bewegung der Himmelskörper gehabt haben, da sie viel zu weit entfernt ist. Die Distanz ist 44 Mal größer als jene von der Erde zur Sonne. Deswegen liegt Arrakoth im dunklen und kalten Aupenbezirk des Sonnensystems.