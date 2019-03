"Weltraum-Schneemann" Ultima Thule wirft neues Licht auf Planetenbildung

Im Jänner ist die NASA-Raumsonde New Horizons an einem ungewöhnlichen Objekt vorbeigeflogen, das zu den am weitesten entfernten im Sonnensystem zählt. Im Kuiper-Gürtel, jenseits der Umlaufbahn des Pluto, schwebt Ultima Thule als eine Art überdimensionaler "Schneemann". Das insgesamt 35 Kilometer lange Objekt besteht aus einer dickeren Scheibe und einer kleineren Kugel darauf. Die ungewöhnliche Form von Ultima Thule beschäftigt Weltraumforscher. Die bisherigen Ergebnisse wurden nun bei einer Fachkonferenz in Texas vorgelegt.

Verschmelzung

"Wir haben niemals etwas Derartiges in unserem Sonnensystem gesehen", sagt Alan Stern vom Southwest Research Institute. Er leitet die Forschungen rund um Ultima Thule. "Es schickt Planetenforscher zurück an das Reißbrett, um zu verstehen, wie sich Planetesimale - die Bausteine von Planeten - formen." An Ultima Thule könne man sehen, wie die Verschmelzung zweier Planetesimale kurz nach dem Zusammentreffen aussehe.

Rotationskraft verschwunden

Wie sich die beiden Objekte allerdings genau getroffen haben, stellt die Wissenschaftler vor ein Rätsel. Im Kuiper-Gürtel gibt es viele Objekte, die in so genannten Binär-Systemen umeinander kreisen. Irgendein Vorgang muss die beiden Teile von Ultima Thule schließlich zusammengeführt haben. Zuvor ging aber offenbar jegliche Rotationskraft verloren. "Wir wissen noch nicht, welche Prozesse die wichtigsten waren, um das zu bewirken", meint William McKinnon, ein weiterer Ultima-Thule-Forscher von der Washington University in St. Louis.