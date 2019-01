New Horizons: NASA bestätigt Rekord-Rendezvous mit Ultima Thule

Rund zehn Stunden später bekam die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag (Ortszeit) das Signal, dass der Vorbeiflug am rund 6,5 Milliarden Kilometer entfernten Objekt Ultima Thule erfolgreich absolviert wurde. Die Sonde befinde sich nach wie vor in gutem Zustand und es seien viele Daten gesammelt worden, teilte die NASA mit. NASA-Chef Jim Bridenstine dankte dem „New Horizons“-Team dafür, dass es „Geschichte geschrieben“ habe.