Livestream: New Horizons fliegt an Ultima Thule vorbei

Am Dienstag den 1. Jänner um 6:30 MEZ wird New Horizons an dem Objekt „(486958) 2014 MU69“ mit dem Spitznamen Ultima Thule vorbeifliegen und damit erneut Geschichte schreiben.

Es wäre das bislang am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous einer Sonde mit einem Himmelskörper in der Raumfahrtgeschichte - in einer Entfernung von rund 6,5 Milliarden Kilometern.