Das ist die perfekte Mahlzeit für Astronauten

Expeditionen in den Weltraum verlangen dem menschlichen Organismus einiges ab. Wenn Astronaut*innen ins All reisen, verbrauchen sie beispielsweise mehr Kalorien als auf der Erde und benötigen zusätzliche Mikronährstoffe wie Kalzium, um während der langen Perioden in Schwerelosigkeit gesund zu bleiben. Insbesondere auf Langzeitmissionen stellt sich außerdem die Frage, welche Nahrungsmittel im All zur Selbstversorgung gut gedeihen können.

Ein Team um den Chemiker Volker Hessel von der australischen Universität Adelaide hat nun eine Mahlzeit konzipiert, die den besonderen Anforderungen der Raumfahrt mit Blick auf Gesundheit und Anbau gerecht wird und dabei auch gut schmecken soll. Die neuen Erkenntnisse wurden in der Fachzeitschrift ACS Food Science & Technology veröffentlicht.

Sojabohnen, Mohn, Gerste, Grünkohl und Co.

Um den gesunden Teller zu designen, ließ man ein Computerprogramm errechnen, wie gut verschiedene Lebensmittel-Kombinationen den täglichen Nährstoffbedarf eines männlichen Astronauten decken. Das Team achtete bei den Zutaten besonders auf den Faktor Nachhaltigkeit: Sie sollten zum Wachsen wenig Wasser brauchen und im Anbau auch wenig Dünger und Fläche benötigen. Ungenießbare Teile sollten zudem recycelt werden können.