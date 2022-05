NASA schickt künstliche Frauenkörper um den Mond

Die NASA sucht daher nach Mittel, um die die Auswirkungen für ihre Besatzungen auf der Langzeitmission zu verringern. Wie Gizmodo berichtet, werden im Rahmen des MARE-Experiments 2 identische Puppen , die den Körper einer erwachsenen Frau darstellen sollen, in einem Testflug eingesetzt. Sie sollen die Strahlungsrisiken messen.

„Wir wollen genau herausfinden, wie sich die Strahlenbelastung auf die Astronautinnen während eines ganzen Fluges zum Mond auswirkt und welche Schutzmaßnahmen dagegen helfen können“, wird Thomas Berger, Leiter der Arbeitsgruppe Biophysik in der Abteilung Strahlenbiologie am Deutschen Zentrum für Luft- und Ramfahrt, in einer Aussendung zitiert.

Die Test-Besatzung

Die 2 Puppen heißen Helga und Zohar. Sie bestehen aus Materialien, die die Knochen, das Gewebe und die Organe einer Frau imitieren. Diese werden von mehr als 10.000 Sensoren und 34 Strahlungsdetektoren überwacht.