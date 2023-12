Google Maps bekommt diese 3 neuen Funktionen

Google hat in einem Blogeintrag 3 neue Funktionen für Google Maps vorgestellt. Sie sollen Nutzer*innen mehr Kontrolle über die Daten geben, die in der Karten-App gespeichert sind. Sie sollen in den nächsten Wochen für Android und iOS kommen, einige Nutzer*innen dürften sie aber bereits in der App finden.

1. Zeitachse wird auf dem Gerät gespeichert

Mit dem Timeline-Feature können Nutzer*innen nachverfolgen, wo sie wie lange unterwegs waren, welche Orte sie besucht haben und welche Verkehrsmittel sie nutzten. Die Funktion kann unter "Meine Zeitachse" aktiviert werden, sie ist standardmäßig deaktiviert.

➤ Mehr lesen: So sieht man auf Google Maps, wo man überall schon war