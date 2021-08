Taliban erbeuten Iris-Scanner der US-Armee, könnten damit Menschen jagen

Geräte zur biometrischen Identifizierung und Unmengen an biometrischen Daten afghanischer Bürger*innen befinden sich in den Händen der Taliban.

Vom US-Militär wurden sie ursprünglich zur Verfolgung von Terroristen und Aufständischen genutzt. Gesammelt wurden aber auch biometrische Daten von Afghan*innen, die die USA unterstützten, etwa um sie in Ausweisen zu verwenden. Die Taliban könnten die Scanner also einsetzen, um herauszufinden, wer damals für die USA gearbeitet hat und diese Menschen inhaftieren oder hinrichten, warnen Menschenrechtsorganisationen.

Möglicherweise weitere Tools zur Nutzung notwendig

Unklar ist, inwieweit die Daten von den Taliban genutzt werden können. Laut Quellen aus dem US-Militär seien dazu möglicherweise zusätzliche Tools erforderlich, über die die Taliban nicht verfügen würden. Hilfe könnten sie dabei allerdings vom pakistanischen Geheimdienst erhalten, der dafür bekannt ist, eng mit den Taliban zusammenzuarbeiten.

Es sei nicht davon auszugehen, dass irgendjemand darüber nachgedacht hätte, was zu tun sei, falls das HIIDE-System in die falschen Hände gerate, sagte Welton Chang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights First. Das US-Militär sollte den Einsatz solcher Systeme in Ländern wie Afghanistan generell hinterfragen.