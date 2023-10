WhatsApp erlaubt jetzt 2 Accounts auf einem Smartphone

Alle, die aus verschiedenen Gründen mehrere Handynummern (etwa privat und beruflich via Multi-SIM) verwenden, haben mit WhatsApp ein kleines Problem. Denn bislang war es auf offiziellem Weg nicht möglich, mehr als ein WhatsApp-Konto auf einem Smartphone zu verwenden. Wer also via WhatsApp erreichbar bleiben will, muss 2 Handys mit sich herumtragen.

Das ändert sich nun, wie Mark Zuckerberg, Chef der WhatsApp-Mutter Meta in einem Posting auf Facebook ankündigte. So kann man, wie man es von anderen Apps auch kennt, künftig einfach innerhalb der App zwischen 2 verschiedenen Konten hin- und herschalten. Um ein zweites Konto zu nutzen, muss man lediglich die Einstellungen öffnen und “Konto hinzufügen” wählen. Beim Einrichten benötigt man in jedem Fall Zugriff auf die zweite SIM. Das heißt, man muss sie entweder in einem Zweithandy parat, oder als Multi-SIM eingerichtet haben.