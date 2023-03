WhatsApp ersetzt Telefonnummer durch Benutzernamen

Wer in einer größeren WhatsApp-Gruppe ist, in der man nicht alle Mitglieder persönlich kennt, kennt das Problem wahrscheinlich: Statt eines Usernames wird nämlich nur eine Telefonnummer angezeigt wird.

Benutzer*innenname statt Telefonnummer

Befindet man sich in einem Gruppenchat mit Personen, deren Telefonnummer man nicht in seinen eigenen Kontakten eingespeichert hat, bekommt man deren Benutzer*innennamen angezeigt und eben nicht deren Telefonnummer.

Dargestellt wird in einem solchen Gruppenchat der so genannte "Push Name", den man bei der Einrichtung der Messenger-App angibt und den man in den Einstellungen unter "Profil" jederzeit ändern kann.

Offenbar ist es aber dennoch möglich, die Telefonnummern der Gruppenchat-Mitglieder herauszufinden, beispielsweise dann, wenn man auf die Accounts der jeweiligen WhatsApp-Nutzer*innen klickt.