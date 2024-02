Ein Rätsel über Schwarze Löcher konnte gelöst werden

Im Zentrum einer jeden größeren Galaxie befindet sich ein Schwarzes Loch, dessen immense Schwerkraft alles Gas aus der Umgebung anzieht. Dieses Gas sammelt sich in einer flachen, so genannten Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch herum an, wo es sich erhitzt und hell aufleuchtet .

Durch eine zufällige Entdeckung wurde klar, warum es im Zentrum der Galaxien "leere" Regionen gibt, in denen keine neuen Sterne produziert werden können. Es liegt nicht daran, dass Schwarze Löcher alles in ihrer Nähe verschlingen , sondern vielmehr daran, dass sie auch wieder etwas ausstoßen.

Gewaltige Ausstöße

Die Schwarzen Löcher verschlingen aber nur einen Bruchteil des Gases, das spiralförmig auf sie zusteuert, schreibt die Europäische Weltraumagentur ESA in einer Aussendung. Beim Umkreisen des Schwarzen Loches, wird ein Teil der Materie wieder zurück ins All geschleudert.

In manchen Fällen wird die Materie mit einer derart hohen Geschwindigkeit in alle Richtungen geschleudert, dass das gesamte Gas in der Umgebung mitgerissen wird. Dadurch wird einerseits dem Schwarzen Loch die Nahrung entzogen und andererseits führt es dazu, dass sich in dieser Region keine neuen Sterne bilden können.

Bislang ging man davon aus, dass nur bei extrem hellen Akkretionsscheiben solche ultraschnellen Schwarze-Loch-Winde auftreten. Nun wurden mithilfe des ESA-Weltraumobservatoriums XMM-Newton solche Winde erstmals bei einer durchschnittlichen Galaxie entdeckt.

