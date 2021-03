Virgin Galactic: Mit diesem Raumschiff sollen Touristen fliegen

Virgin Galactic hat ein neues Raumschiff vorgestellt, dass Menschen bei einem suborbitalen Flug näher an den Weltraum bringen soll. Die VSS Imagine ist die dritte Generation der SpaceShip III Flugzeuge des kommerziellen Raumfahrtunternehmens.

Im Sommer will Virgin Galactic seinen Neuzugang erstmals testen, heißt es in einem Statement. Geflogen wird aus dem firmeneigenen Raumflughafen in New Mexiko (USA). Von dort aus sollen in Zukunft 400 kommerzielle Flüge pro Jahr durchgeführt werden.