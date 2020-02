Erstmals Sauerstoff in fremder Galaxie entdeckt

Sauerstoff ist das dritthäufigste Element im Universum. Trotzdem war es Forschern bisher nicht möglich, Sauerstoff in anderen Galaxien nachzuweisen. Jetzt wurde ein Durchbruch erzielt.

Die Wissenschaftler haben ihre Erkenntnisse in der Studie „Die erste Entdeckung von extragalaktischem, molekularem Sauerstoff“ veröffentlicht. Diese Entdeckung kann ein Meilenstein für zukünftige Forschungen sein, um die Rolle von Sauerstoff in der Evolution von Planeten, Sternen, Galaxien und ultimativ Leben besser zu verstehen.

581 Millionen Lichtjahre entfernt

Der Sauerstoff wurde in der Galaxie Markarian 231 entdeckt. Diese ist 581 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Dazu wurde das Teleskop IRAM in Spanien und das Radiointerferometer NOEMA in Frankreich genutzt.