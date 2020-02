Forscher: Bewohnbarer Planet um Schwarzes Loch ist möglich

Astrophysiker der Schlesischen Universität Opava in Tschechien haben ein Gedankenexperiment durchgeführt, das zu einem erstaunlichen Ergebnis geführt hat. Sie überlegten, ob bewohnbare Planeten theoretisch in der Nähe eines Schwarzen Loches existieren könnten, so wie das im Science-Fiction-Film Interstellar von 2014 gezeigt wird. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte das tatsächlich funktionieren, berichtet das Magazin Science.

Mindestgröße

Erste Voraussetzung für den bewohnbaren Planet ist, dass das Schwarze Loch eine gewisse Mindestgröße hat. Die Forscher setzen den Wert bei 163 Millionen Sonnenmassen an. Zum Vergleich: Das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße wird auf vier Millionen Sonnenmassen geschätzt. Das unlängst entdeckte, bisher größte Schwarze Loch im Universum, kommt auf 40 Milliarden Sonnenmassen. Die Mindestgröße liegt also im Bereich des Möglichen. Rund um solch riesige Schwarze Löcher kommt es zu weniger Störeinflüssen, die Planeten normalerweise zerreißen würden. Der Bereich um das Schwarze Loch müsste außerdem relativ frei von Material sein, etwa wie es in besonders alten Galaxien der Fall ist. Würden Objekte in Anwesenheit eines Planeten in das Schwarze Loch gezogen, würde dies Strahlungsausstöße hervorrufen, die Leben auf dem Planeten verunmöglichen würden.