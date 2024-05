Facebook ändert Richtlinien wegen KI: Was ihr dazu wissen müsst

Das Online-Netzwerk will Daten österreichischer Nutzer*innen für KI-Training nutzen.

Die zum Konzern Meta gehörenden Online-Netzwerk Facebook und Instagram informieren Nutzer*innen derzeit über eine bevorstehende Richtlinien-Änderung. In Kraft treten soll sie am 26. Juni. Im Zentrum der Änderungen steht Künstliche Intelligenz (KI).

“Wir bereiten uns aktuell darauf vor, KI bei Meta auf deine Region auszuweiten”, heißt es in dem Pop-up, das Anwender*innen in Österreich und Deutschland derzeit angezeigt wird. Konkret dürfte das bedeuten, dass Metas KI-Chatbot und Bildgenerator auf Basis des hauseigenen Large Language Models Llama 3 demnächst hierzulande verfügbar sein dürften. Derzeit heißt es auf der entsprechenden Webseite noch: “Meta AI ist in deinem Land noch nicht verfügbar.”

Die Änderung der Richtlinie bezieht sich darauf, dass Meta Daten österreichischer Nutzer*innen für das Training nutzen möchte. Dazu zählen Facebook-Beiträge, Fotos und deren Bildunterschriften sowie Nachrichten, die man an eine KI sendet. Mit letzterem sind etwa Chatbots gemeint, mit denen man auf der Plattform interagiert.