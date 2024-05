Assistent in der Hosentasche: Wie uns KI im Alltag helfen soll

Danach geht sie in die Arbeit. Die Frau arbeitet als Personalchefin in einem Start-up. Heute führt sie ein Bewerbungsgespräch mit einem albanischen Programmierer. Der Mann kann nicht so gut Englisch, ist aber fachlich sehr gut. ChatGPT übersetzt in Echtzeit, was der Mann auf Albanisch sagt. Dann will sie sehen, ob der Bewerber eine Programmieraufgabe lösen kann. Da die Frau aber nur wenig vom Programmieren versteht, bittet sie ChatGPT um Hilfe – das Programm analysiert den Screenshot für sie. Am Nachmittag übt ihr 13-jähriger Sohn lineare Algebra. Er filmt das Heft mit seinem Tablet und ChatGPT hilft ihm dabei, die Aufgabe zu lösen. Wie ein Nachhilfelehrer unterstützt ihn das Programm bei der Lösung von Matrizen.

Hypothetisches Szenario

Das beschriebene Szenario ist noch hypothetisch – ob die Tools in der Praxis das halten, was sie versprechen, muss sich erst zeigen. Jedenfalls sind all diese Funktionen im Rahmen dessen, was OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, und Google in den vergangenen Tagen hergezeigt haben.

Die künftigen Chatbots werden menschlicher, sollen per Handykamera Dinge erkennen und mit einer angenehmen Stimme mit uns sprechen. Sogar Emotionen soll ChatGPT erkennen und glaubhaft imitieren können. OpenAI präsentierte ChatGPT als den Nachhilfelehrer der Zukunft, sowohl mit ChatGPT als auch Googles Gemini soll man seine visuelle Umgebung rasch analysieren können. Beide Programme erkennen etwa, was auf einem Blatt Papier steht oder in welcher Umgebung sie sich befinden.

