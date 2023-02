Marvel's Midnight Suns im Test: Extrem merkwürdig und wahnsinnig unterhaltsam

Es hat eine Zeit gedauert, bis es Marvel verstanden hat, wirklich gute Spiele auf den Markt zu bringen. Die Auswahl könnte inzwischen kaum abwechslungsreicher sein: Mit Guardian’s of the Galaxy gibt es ein gelungenes Adventure, das Kartenspiel Marvel Snap geht derzeit durch die Decke und Midnight Suns ist ein rundenbasierter Action-Dating-Sim-Mix. Das ist auf die gute Art merkwürdig und wurde mit dem kürzlich erschienenen Deadpool-DLC nur noch verrückter.

Die Story wirkt zunächst simpel, wird aber im Laufe des Spiels immer komplexer. Wir schlüpfen in die Rolle der neuen Figur „ Hunter “. Spieler*innen können Aussehen und Geschlecht selbst bestimmen, ich habe mich für eine Frau entschieden. Sie wird wieder zum Leben erweckt, um gegen ihre Mutter Lilith in den Kampf zu ziehen. Diese will mit dunkler Magie den bösen Chthon aus seinem Gefängnis befreien. Um das zu verhindern, verbünden sich die Midnight Suns (darunter Blade und Ghostrider ) mit den Avengers .

Pro Runde können 3 Karten ausgespielt werden. Zudem gibt es Heldenpunkte , die für Umgebungsattacken eingesetzt werden können, bei denen man z.B. mit Steinen wirft. Daraus ergibt sich ein taktisches Gameplay , bei dem man schon mehrere Runden vorausdenken muss, um gegen schwere Gegner zu bestehen. So fordernd, dass man an seine Grenzen kommt, war das für mich aber im „normalen“ Schwierigkeitsgrad selten.

Die Spielabschnitte sind immer in Tage aufgeteilt. Am Morgen unterhält man sich mit Kolleg*innen, erweitert das Hauptquartier um neue Gerätschaften, trainiert mit den anderen und vertieft damit die Freundschaft zu ihnen. Mit wachsendem Freundschaftslevel werden die jeweiligen Fähigkeiten der Charaktere verbessert.

Obwohl man eigentlich immer wieder die gleichen Tasks abarbeitet, verliert das Spiel nicht an Reiz. Ganz im Gegenteil ertappte ich mich im wohlbekannten „ach, eine Runde noch“-Teufelskreis , der völlig unbemerkt viele Stunden an mir vorbeirauschen lässt.

Nach einer Kampfeinheit ist es Abend im Hauptquartier. Dann beteiligt man sich am geheimen Zauberkreisel, nimmt an Blades Buchclub teil oder deckt Geheimnisse auf, die neue Areale zum Erkunden freischalten. Hat man alles erledigt, legt man sich schlafen und der der nächste Tag beginnt.

Allerdings habe ich auch viel Zeit in das Pflegen von Freundschaften und das Erkunden der Ländereien gesteckt. Während man das Hauptspiel in 35 Stunden bzw. 63 Stunden inklusive Nebenquests erledigen kann, habe ich über 90 Stunden investiert und noch nicht alles komplettiert (ich gebe zu, manchmal bin ich auch einfach nur eine Stunde herumgerannt und habe Pilze gesammelt).

Die Figuren sind deutlich vielschichtiger und spannender als in den Filmen. So war es auch für mich überraschend, wen ich besonders sympathisch fand (Ghostrider, Magik und Spider-Man). Obwohl mir Tony Stark über weite Strecken enorm auf die Nerven ging, mochte ich auch ihn schlussendlich doch. Einzig im Endspiel waren mir die Freundschaftsbekundungen der anderen Teammitglieder ein bisschen zu übertrieben und unglaubhaft.

Der Endkampf ist sehr gelungen inszeniert. Er ruft alles an Fähigkeiten und Taktiken ab, die man zuvor gelernt hat und kann sich schon mal über eine Stunde ziehen. Je nach Schwierigkeitsgrad ist es essenziell, dass die Freundschaften das höchste Level erreicht haben und die Decks verbessert und taktisch aufgebaut haben. Dann wird das Spiel mit einem würdigen Ende abgeschlossen, auch wenn das Finale ein wenig befriedigender hätte sein können. Wie bei den Filmen verlässt man sich auf mehrere Mid- und Endcredit-Szenen, die zukünftige Inhalte anteasern.

Zum Glück gibt es DLCs!

Nach den Credits kehrt man zurück zum letzten Speicherpunkt vor dem Endkampf. Hier kann man die restlichen Missionen spielen, die Freundschaftslevel weiter erhöhen und den vor wenigen Tagen erschienen "The Good, the Bad and the Undead"-DLC beginnen. Hier stößt Deadpool zum Spiel hinzu. In der Originalversion konnte man den fantastischen Nolan North (Nathan Drake aus Uncharted) für die Stimme von Deadpool gewinnen. Er sprach den Antihelden bereits in mehreren Animationsfilmen und ist völlig zurecht ein Fanliebling.