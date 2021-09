„Hacken ist nicht so schnell, wie es in Filmen vermittelt wird“

Die Austria Cyber Security Challenge hat zum Ziel, Nachwuchs-Talente im Bereich IT-Sicherheit zu finden und zu fördern. Heuer feiert sie ihr 10-jähriges Bestehen.

Wie gefragt und wichtig diese Nachwuchs-Talente sind, weiß Edgar Weippl. Er ist Mitgründer von SBA Research, einem IT-Security-Forschungszentrum, zu dem ua. die TU Wien, TU Graz, Uni Wien und das AIT gehören. Weippl hat zudem die Professur an der Universität Wien in der Forschungsgruppe „Security und Privacy“.

Mit der futurezone sprach er über das Zurückerobern verlorener Privatsphäre und das Absichern von Industriesystemen, gegen das gezielte Einschleusen von Schwachstellen in der Entwicklungsphase.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an der ACSC?

Die ACSC bietet Schüler*innen eine Möglichkeit das Thema Cybersecurity praxisnah und legal zu erleben. Vor der ACSC war für viele die erste Möglichkeit solche Übungsszenarien zu erleben während des Studiums. Diese frühe Erfahrung macht natürlich auch Lust auf ein Informatikstudium mit Schwerpunkt Security.

Coachen sie Studierende der Uni Wien, die an der ACSC teilnehmen?

An der Uni Wien arbeiten wir mit dem Forschungszentrum SBA Research zusammen und Georg Merzdovnik betreut sehr intensiv das gemeinsame CtF-Team We_0wn_Y0u.

Was müssen Studierende leisten, um in die Forschungsgruppe Security und Privacy zu kommen?

Die Lehrveranstaltungen stehen natürlich allen Informatikstudierenden der Uni Wien offen. Um bei uns in Forschungsprojekten zu arbeiten, muss man Spaß an technischen Details haben und ausdauernd an Problemen arbeiten können, denn hacken ist leider nicht so schnell wie es in Filmen oft vermittelt wird.